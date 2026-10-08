एंटरटेनमेंट डेस्‍क। दिग्‍गज अभिनेता नाना पाटेकर की कार्डिअक अरेस्‍ट से हुई दुखद मौत के बाद देश व दुनिया में शोक की लहर है। नाना के अचानक निधन ने एक बार फिर दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। हाल के सालों में कार्डियक अरेस्ट से मरने वाले लोगों के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है।

खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई स्टार्स ने कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के कारण दुखद रूप से अपनी जान गंवाई है। कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार, बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला और सिंगर KK कुछ ऐसे स्टार्स हैं, जिनकी दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण दुखद रूप से मौत हो गई। दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से दुखद रूप से गुज़रने वाले एक्टर्स की लिस्ट देखने के लिए यह पूरा लेख देखें।

1. एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर जरीवाला 2000 के दशक की शुरुआत में सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक बन गईं, जिसका श्रेय आइकॉनिक म्यूज़िक वीडियो में उनकी मैग्नेटिक प्रेजेंस को जाता है। एक्ट्रेस ने 27 जून को 42 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। हालांकि ऑफिशियली कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। 2.राजू श्रीवास्तव भारत के मशहूर कॉमेडियन, राजू श्रीवास्तव की 2022 में 58 साल की उम्र में जिम में वर्कआउट करते समय मौत हो गई। वह ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियंस में अपनी स्टैंड अप कॉमेडी से मशहूर हुए थे। 3.ऋतुराज सिंह अलग-अलग टेलीविज़न सीरीज़ में अपने रोल के लिए जाने जाने वाले पॉपुलर टेलीविज़न एक्टर, ऋतुराज सिंह की 2022 में 43 साल की उम्र में दौड़ते समय अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह भी पढ़ें: नाना पाटेकर की मौत पर दर्ज किया गया है मेडिको-लीगल केस (MLC), क्‍या होती है यह टर्म? 4.सिद्धार्थ शुक्ला एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर, 2021 को 40 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय तक चलने वाले टीवी सीरियल 'बालिका वधू' में अपने रोल के लिए जाने जाने वाले एक्टर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई।