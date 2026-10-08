लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। गुरुवार को गोवा में हुई मशहूर एक्टर नाना पाटेकर की मौत को मेडिको-लीगल केस (MLC) के तौर पर रजिस्टर किया गया है। उनकी बॉडी को पोस्ट-मॉर्टम के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। जिस हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया था, उसका कहना है कि उन्हें मृत लाया गया था, यह एक ऐसी कैटेगरी है जिससे रजिस्ट्रेशन अपने आप शुरू हो जाता है। मणिपाल हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉ. शेखर साल्कर ने बताया कि नाना पाटेकर को सुबह करीब 5:30 बजे मृत घोषित किया गया था। डॉ. साल्कर ने कहा, उन्हें मृत लाया गया था। पुलिस को बताना पड़ा क्योंकि एक MLC है। आइये समझते हैं यह क्‍या टर्म होती है।

मेडिको-लीगल केस क्या है? MLC एक ऐसा केस है जिसमें डॉक्टर मेडिकल और लीगल दोनों पहलुओं को देखता है और पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। हॉस्पिटल की गाइडलाइंस में ऐसी मौतें शामिल हैं जहां व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया जाता है, या किसी अनजान कारण से कोमा में या बेहोशी की हालत में पहुंचाया जाता है।