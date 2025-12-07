Bigg Boss 19 Finale से पहले बड़ा उलटफेर! टीवी के सुपरस्टार को पछाड़कर ये कंटेस्टेंट बना नंबर 1

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19 Finale) की ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी, इसे लेकर फैंस की उत्सुकता चरम पर है। गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और प्रणित मोरे ने टॉप 5 फाइनलिस्ट के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है।

सोशल मीडिया पर अब तक भले ही गौरव खन्ना वोटिंग लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हों, लेकिन ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले पॉपुलैरिटी लिस्ट में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। एक कंटेस्टेंट ने टीवी के सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजिशन पर कब्जा जमा लिया है।

गौरव खन्ना को पॉपुलैरिटी में दी मात बिग बॉस 19 के टॉप 5 फाइनलिस्ट ने अपने अलग-अलग व्यक्तित्व से शुरू से ही दर्शकों का मनोरंजन किया है। पॉपुलैरिटी लिस्ट में कई बार गौरव खन्ना नंबर 1 पर रहे थे, लेकिन अब बिग बॉस के आखिरी पलों में तख्ता पलट हो चुका है। अब उनकी जगह फरहाना भट्ट ने ले ली है। बिग बॉस की खबरों पर नजर रखने वाले एक्स अकाउंट पेज 'बीबी तक' ने हाल ही में बिग बॉस 19 फिनाले की एक नई पॉपुलैरिटी लिस्ट शेयर की है। इस लिस्ट में फरहाना भट्ट ने गौरव खन्ना को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजिशन पर कब्जा जमाया है।