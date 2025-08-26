Bigg Boss 19: कौन हैं तान्या मित्तल, प्रभावशाली और महाकुंभ का वायरल चेहरा, अब सलमान खान के रियलिटी शो में

बिग बॉस 19: सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह शो 24 अगस्त को शुरू हुआ। अपनी शुरुआत के बाद से, यह शो चर्चा का विषय बना हुआ है और तन्या मित्तल शो की चर्चित प्रतियोगियों में से एक हैं, जिन्होंने घर में अपना खेल शुरू कर दिया है। वह घर में कदम रखने वाली तीसरी प्रतिभागी थीं। सोशल मीडिया प्रभावकार घर के सदस्यों के सामने अपनी राय रखना शुरू कर चुकी हैं और उन्हें अन्य घरवालों के साथ अपनी पृष्ठभूमि साझा करते हुए देखा जा सकता है। तो, आइए आपको ग्वालियर से एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रभावकार बनने तक के उनके सफर पर ले चलते हैं।

तन्या मित्तल कौन हैं? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2000 में जन्मी, तन्या मित्तल एक प्रभावशाली, उद्यमी और पूर्व मॉडल हैं। उन्होंने मिस एशिया टूरिज्म 2018 का खिताब जीता और लेबनान में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मित्तल के पास 'हैंडमेड विद लव बाय तन्या' नाम का एक ब्रांड है, जो हैंडबैग, हथकड़ी और साड़ियाँ बेचता है। यह प्रभावशाली अपने 2.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पोस्ट साझा करती हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री हासिल की है।