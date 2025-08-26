मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 12:15:50 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 12:20:24 PM (IST)
    Bigg Boss 19: कौन हैं तान्या मित्तल, प्रभावशाली और महाकुंभ का वायरल चेहरा, अब सलमान खान के रियलिटी शो में
    तान्‍या मित्‍तल।

    HighLights

    1. ग्वालियर में 2000 में जन्मी, तन्या मित्तल उद्यमी और पूर्व मॉडल हैं।
    2. इससे पहले उन्होंने मिस एशिया टूरिज्म 2018 का खिताब जीता
    3. लेबनान में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स पेजेंट में शामिल रही थीं।

    बिग बॉस 19: सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह शो 24 अगस्त को शुरू हुआ। अपनी शुरुआत के बाद से, यह शो चर्चा का विषय बना हुआ है और तन्या मित्तल शो की चर्चित प्रतियोगियों में से एक हैं, जिन्होंने घर में अपना खेल शुरू कर दिया है। वह घर में कदम रखने वाली तीसरी प्रतिभागी थीं। सोशल मीडिया प्रभावकार घर के सदस्यों के सामने अपनी राय रखना शुरू कर चुकी हैं और उन्हें अन्य घरवालों के साथ अपनी पृष्ठभूमि साझा करते हुए देखा जा सकता है। तो, आइए आपको ग्वालियर से एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रभावकार बनने तक के उनके सफर पर ले चलते हैं।

    तन्या मित्तल कौन हैं?

    मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2000 में जन्मी, तन्या मित्तल एक प्रभावशाली, उद्यमी और पूर्व मॉडल हैं। उन्होंने मिस एशिया टूरिज्म 2018 का खिताब जीता और लेबनान में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मित्तल के पास 'हैंडमेड विद लव बाय तन्या' नाम का एक ब्रांड है, जो हैंडबैग, हथकड़ी और साड़ियाँ बेचता है। यह प्रभावशाली अपने 2.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पोस्ट साझा करती हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री हासिल की है।

    तन्या महाकुंभ के दौरान वायरल हुईं जब मौनी अमावस्या पर एक दुखद भगदड़ के अनुभव को समझाते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने क्लिप में भगदड़ के दौरान हो रही अराजकता और मौतों का वर्णन करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वीडियो में, उन्हें पीड़ितों को पानी बांटकर मदद करते हुए भी देखा जा सकता है। वायरल क्लिप ने कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया, जबकि कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने घटना को अपने तरीके से गढ़ा है।

    बिग बॉस 19 के बारे में

    इस सीज़न की थीम 'लोकतंत्र' है, प्रतियोगियों को अपने फैसले खुद लेने होंगे। प्रमुख फैसले विधानसभा कक्ष में लिए जाएंगे। इस सीज़न में गौरव खन्ना, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, नतालिया जानोसजेक, अमान मलिक, कुनिका सदानंद, नेहल चुडासमा, ज़ीशान कादरी, प्रणित मोरे, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, मृदुल तिवारी, बसीर अली और फरहाना भट्ट जैसे प्रतियोगी भी शामिल हैं। बिग बॉस 19 का प्रीमियर हर दिन JioHotstar पर रात 9 बजे होता है, जबकि टेलीविजन पर इसका प्रीमियर रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर होता है।

