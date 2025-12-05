मेरी खबरें
    Bigg Boss 19 के Top 3 फाइनलिस्ट तय! Gaurav Khanna को मिली कड़ी टक्कर, इस कंटेस्टेंट की जीत पक्की?

    Bigg Boss 19 Winner: रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) अपने क्लाइमेक्स पर है और ग्रैंड फिनाले में अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं। मालती चाहर के घर से बाहर होने के बाद शो को टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। रविवार को इनमें से एक प्रतियोगी सीजन 19 की ट्रॉफी अपने नाम करेगा।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 06:53:18 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 06:53:18 PM (IST)
    Bigg Boss 19 में इस कंटेस्टेंट की जीत पक्की?

    HighLights

    1. 7 दिसंबर को होगा बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले
    2. बिग बॉस 19 को मिले अब तक टॉप 5 कंटेस्टेंट्स
    3. ये मजबूत कंटेस्टेंट उठा सकता है सीजन की ट्रॉफी

    एंटरटेनमेंट डेस्क। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) अपने क्लाइमेक्स पर है और ग्रैंड फिनाले में अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं। मालती चाहर के घर से बाहर होने के बाद शो को टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। रविवार को इनमें से एक प्रतियोगी सीजन 19 की ट्रॉफी अपने नाम करेगा।

    24 अगस्त से शुरू हुए इस सीजन में शुरू में 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री ली थी, जिसके बाद दो वाइल्ड कार्ड शहबाज बडेशा और मालती चाहर घर में आए। कई दमदार खिलाड़ी शुरुआत में ही बाहर हो गए, लेकिन चर्चा में छाए रहे। मालती चाहर टॉप 6 तक पहुंचीं, लेकिन फिनाले से ठीक पहले उनका सफर खत्म हो गया।


    टॉप 5 फाइनलिस्ट कौन हैं?

    इस समय बिग बॉस 19 के जो पांच दावेदार आगे हैं, उनमें शामिल हैं- तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे।

    कौन बनेगा बिग बॉस 19 का विजेता?

    7 दिसंबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले से पहले सोशल मीडिया पर विजेता को लेकर बहस तेज हो चुकी है। कई यूजर्स गौरव खन्ना को ‘स्क्रिप्टेड विनर’ बता रहे हैं, लेकिन वोटिंग ट्रेंड कुछ और ही इशारा कर रहा है।

    BB19 वोटिंग पोर्टल के मुताबिक, फिनाले वीक की मौजूदा वोटिंग में सबसे आगे प्रणित मोरे चल रहे हैं।

    सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमाल मलिक को फिलहाल मात्र 5% वोट मिले हैं और वे सबसे पीछे हैं।

    फरहाना भट्ट भी उम्मीद से कम वोटों के साथ पिछड़ती दिख रही हैं।

    naidunia_image

    वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि टॉप 3 में प्रणित मोरे, गौरव खन्ना और तान्या मित्तल जगह बना सकते हैं।

    लाइवफीड की अलग तस्वीर

    एक्स (Twitter) पर लाइवफीड अपडेट्स दावा कर रहे हैं कि बिग बॉस 19 के संभावित विजेता गौरव खन्ना हो सकते हैं। इन अपडेट्स में बताया जा रहा है कि फरहाना और प्रणित भी टॉप 3 में जगह बना सकते हैं। अमाल मलिक को पांचवां और तान्या मित्तल को चौथा स्थान मिलने की बात कही जा रही है।

    naidunia_image

    असली नतीजा फिनाले में

    हालांकि हर प्लेटफॉर्म अपनी-अपनी भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन विजेता कौन होगा यह राज 7 दिसंबर की शाम को ग्रैंड फिनाले में ही खुलेगा। फैंस अब अंतिम क्षणों का इंतज़ार कर रहे हैं, जब बिग बॉस 19 का नया चैंपियन घोषित होगा।

    pixelcheck
