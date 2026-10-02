एंटरटेनमेंट डेस्‍क। Drishyam 3X आखिर रिलीज हो गई है। अजय देवगन के फैन्‍स लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। शुरुआती रिएक्‍शन में इसे सुपरहिट बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अच्‍छा माहौल बना हुआ है। दर्शकों ने अजय देवगन की विजय सलगांवकर के रोल में वापसी, सस्पेंस वाले ट्विस्ट और इमोशनल परफॉर्मेंस की तारीफ़ की है। फैंस मुश्किल कहानी पर बात कर रहे हैं और लेटेस्ट चैप्टर को एक रोमांचक ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस बता रहे हैं।

जब से फिल्म थिएटर में आई है, लोग सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं। दर्शक देखने के तुरंत बाद जो सोच रहे थे, उसे पोस्ट कर रहे हैं। फैंस अजय देवगन को स्क्रीन पर वापस देखकर सबसे ज़्यादा खुश लग रहे हैं। उन्हें यह पसंद है कि वह एक स्मार्ट और सावधान फैमिली मैन का रोल निभा रहे हैं।