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Drishyam 3 Review: अजय देवगन की विजय सलगांवकर के किरदार में वापसी, फैंस ने फिल्‍म को बताया ब्लॉकबस्टर

दर्शकों ने अजय देवगन की विजय सलगांवकर के रोल में वापसी, सस्पेंस वाले ट्विस्ट और इमोशनल परफॉर्मेंस की तारीफ़ की है। फैंस मुश्किल कहानी पर बात कर रहे है...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 12:41:57 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 12:57:09 PM (IST)
Drishyam 3 Review: अजय देवगन की विजय सलगांवकर के किरदार में वापसी, फैंस ने फिल्‍म को बताया ब्लॉकबस्टर
दृश्‍यम 3 में अजय देवगन।

HighLights

  1. फिल्म थिएटर में आई है, लोग सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं।
  2. दर्शक देखने के तुरंत बाद जो सोच रहे थे, उसे पोस्ट कर रहे हैं।
  3. फैंस अजय देवगन को स्क्रीन पर वापस देखकर खुश लग रहे हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। Drishyam 3X आखिर रिलीज हो गई है। अजय देवगन के फैन्‍स लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। शुरुआती रिएक्‍शन में इसे सुपरहिट बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अच्‍छा माहौल बना हुआ है।

दर्शकों ने अजय देवगन की विजय सलगांवकर के रोल में वापसी, सस्पेंस वाले ट्विस्ट और इमोशनल परफॉर्मेंस की तारीफ़ की है। फैंस मुश्किल कहानी पर बात कर रहे हैं और लेटेस्ट चैप्टर को एक रोमांचक ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस बता रहे हैं।

जब से फिल्म थिएटर में आई है, लोग सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं। दर्शक देखने के तुरंत बाद जो सोच रहे थे, उसे पोस्ट कर रहे हैं। फैंस अजय देवगन को स्क्रीन पर वापस देखकर सबसे ज़्यादा खुश लग रहे हैं। उन्हें यह पसंद है कि वह एक स्मार्ट और सावधान फैमिली मैन का रोल निभा रहे हैं।


फिल्म में, वह उन लोगों को बचाने के लिए चीज़ों को बहुत आगे ले जाते हैं जिनकी वह परवाह करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स में बताया गया है कि उनकी मौजूदगी कितनी स्थिर लगती है। कुछ का कहना है कि कहानी पहले सीन से ही ट्रैक पर रहती है।

‘Drishyam 3’ की कहानी, ट्विस्ट और सस्पेंस पर फैंस का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर बहस हो रही है क्योंकि लोग कहानी के ट्विस्ट, सस्पेंस और उलझे हुए प्लॉट की मुश्किलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई दर्शक फिल्म की इस काबिलियत से इम्प्रेस हैं कि यह लोगों को बांधे रखती है और उन्हें एक कदम आगे रखती है। भले ही फिल्म में सीरीज़ के कुछ एलिमेंट हैं, फिर भी कुछ नए एलिमेंट हैं जो दर्शकों के लिए सस्पेंस पैदा करते हैं। राइटिंग ने फिल्म के आखिर में सालगांवकर परिवार की किस्मत के बारे में कई थ्योरी भी बनाईं।

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दृश्यम 3 की कहानी

पहली दो हिंदी फ़िल्में विजय सलगांवकर के अपने परिवार को बचाने की कोशिशों के बारे में थीं, जब वे एक क्राइम में शामिल हो जाते हैं और बाद में एक बड़ा कवर-अप बनाते हैं। तीसरी किस्त विजय की कहानी को आगे बढ़ाती है लेकिन फ़्रैंचाइज़ को एक ओरिजिनल दिशा में ले जाती है। पहली दो हिंदी फ़िल्मों के उलट, दृश्यम: द कन्क्लूजन मलयालम दृश्यम 3 का सीधा अडैप्टेशन नहीं है। मेकर्स ने विजय सलगांवकर के लिए एक अलग कहानी डेवलप की है, जिससे हिंदी फ़्रैंचाइज़ अपने नतीजे पर पहुँच सके।

दर्शकों ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस बताया

इंटरनेट पर अब तक रिएक्शन पॉजिटिव रहे हैं, और कई शुरुआती दर्शकों ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया है। थिएटर्स से मिली अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, और सोशल मीडिया पर लोग दूसरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे प्लॉट के बारे में पढ़े बिना इसे मूवी थिएटर्स में देखें।

अजय देवगन का परफॉर्मेंस चर्चा का मुख्य विषय बना

हालांकि, जो चीज फैंस को ज्यादा इम्प्रेस करती है, वह है मेन एक्टर की परफॉर्मेंस, जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने में कामयाब रहता है, फिर भी अपने कैरेक्टर को मजबूत और इंटेंस दिखाता है। यह साफ है कि एक्टर अपने डर, पक्के इरादे और चालाकी को छोटे-छोटे चेहरे के एक्सप्रेशन के जरिए दिखाने में कामयाब होता है, न कि जोरदार डायलॉग्स के जरिए। फिल्म के बारे में ऑनलाइन रिस्पॉन्स में एक और कॉमन बात परफॉर्मेंस की मैच्योरिटी है, जिसे इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है।

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