Drishyam 3 की एडवांस बुकिंग रिलीज़ से तीन दिन पहले ₹10 करोड़ पार, रिकॉर्ड शुरुआत की ओर अजय देवगन की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क। अजय देवगन की Drishyam गाथा अपनी तीसरी किस्त, Drishyam: The conclusion के साथ खत्म होने वाली है। यह फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर में आ रही है, यह तारीख इस फ्रेंचाइजी के लिए बहुत मायने रखती है। पिछली दो फिल्मों की सफलता को देखते हुए, Drishyam The conclusion से हमेशा बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। लेकिन अगर शुरुआती एडवांस-बुकिंग ट्रेंड्स को कोई संकेत माना जाए, तो फिल्म रिकॉर्ड-तोड़ शुरुआत की ओर बढ़ती दिख रही है।
Drishyam The conclusion की एडवांस बुकिंग 27 सितंबर को शुरू हुई थी, फिल्म के स्क्रीन पर आने से पांच दिन पहले। तब से दो दिनों में, फिल्म ने टिकट खिड़की पर शानदार रफ़्तार दिखाई है, अकेले अपने पहले दिन 1.6 लाख टिकट बेचे और दूसरे दिन (शनिवार) एक लाख से ज़्यादा टिकट बेचे।
कुल मिलाकर, सिर्फ़ 48 घंटों में, Drishyam 3 ने अपने ओपनिंग वीकेंड के लिए पूरे भारत में 4 लाख से ज़्यादा टिकट बेचे हैं। ट्रेड अनुमानों के मुताबिक, फ़िल्म ने मंगलवार सुबह (29 सितंबर) तक एडवांस बुकिंग में ₹10 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की।
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पहले दिन की एडवांस बुकिंग सबसे ज़्यादा है, जिसकी ग्रॉस सेल्स पहले ही ₹6.65 करोड़ हो चुकी है। पूरे तीन दिन बाकी हैं, और इसने Drishyam 2 (₹5.09 करोड़) के फ़ाइनल एडवांस बुकिंग के आंकड़ों को पहले ही पार कर लिया है।
अगर यह रफ़्तार जारी रहती है, जो कि मुमकिन है, तो Drishyam The conclusion इस साल बॉलीवुड फ़िल्म के लिए सबसे अच्छे एडवांस बुकिंग कलेक्शन में से एक बन सकती है, जो सिर्फ़ धुरंधर 2 से पीछे है।
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