Drishyam 3 की एडवांस बुकिंग रिलीज़ से तीन दिन पहले ₹10 करोड़ पार, रिकॉर्ड शुरुआत की ओर अजय देवगन की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। अजय देवगन की Drishyam गाथा अपनी तीसरी किस्त, Drishyam: The conclusion के साथ खत्म होने वाली है। यह फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर में आ रही है, यह तारीख इस फ्रेंचाइजी के लिए बहुत मायने रखती है। पिछली दो फिल्मों की सफलता को देखते हुए, Drishyam The conclusion से हमेशा बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। लेकिन अगर शुरुआती एडवांस-बुकिंग ट्रेंड्स को कोई संकेत माना जाए, तो फिल्म रिकॉर्ड-तोड़ शुरुआत की ओर बढ़ती दिख रही है।

Drishyam 3 एडवांस बुकिंग Drishyam The conclusion की एडवांस बुकिंग 27 सितंबर को शुरू हुई थी, फिल्म के स्क्रीन पर आने से पांच दिन पहले। तब से दो दिनों में, फिल्म ने टिकट खिड़की पर शानदार रफ़्तार दिखाई है, अकेले अपने पहले दिन 1.6 लाख टिकट बेचे और दूसरे दिन (शनिवार) एक लाख से ज़्यादा टिकट बेचे।