पुलिस सिपाही से 'स्टार' बनने तक का सफर, कौन थे प्रशांत तमांग? जानिए उनके बारे में सबकुछ

एंटरटेनमेंट डेस्क। मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। साल 2007 में अपनी सुरीली आवाज से पूरे देश को दीवाना बनाने वाले 'इंडियन आइडल सीजन 3' के विजेता प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे। रविवार को दिल्ली के जनकपुरी स्थित अपने निवास पर 43 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। प्रशांत के आकस्मिक निधन ने न केवल उनके परिवार को, बल्कि उन लाखों प्रशंसकों को भी झकझोर कर रख दिया है जिन्होंने उन्हें एक साधारण पुलिस कांस्टेबल से 'देश की आवाज' बनते देखा था।

कैसे हुआ निधन? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रशांत तमांग को उनके दिल्ली स्थित घर में अचानक हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत द्वारका के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशांत को पहले से स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर परेशानी नहीं थी। वे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक संगीत कार्यक्रम पूरा कर दिल्ली लौटे थे।

पुलिस से 'इंडियन आइडल' की ट्रॉफी तक का सफर 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग में जन्मे प्रशांत तमांग की जिंदगी संघर्षों से भरी रही। एक हादसे में पिता को खोने के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और स्कूल छोड़कर कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हुए। प्रशांत का संगीत से जुड़ाव पुलिस ऑर्केस्ट्रा के जरिए हुआ। उनके दोस्तों और सीनियर पुलिस अधिकारियों, विशेषकर तत्कालीन एडिशनल पुलिस कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार हसन के प्रोत्साहन पर उन्होंने 'इंडियन आइडल 3' के लिए ऑडिशन दिया। उनकी सादगी और आवाज ने उन्हें इस शो का विनर बना दिया।