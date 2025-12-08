मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'गौरव खन्ना विनर बनने लायक नहीं...', Bigg Boss 19 हारने के बाद Farrhana Bhatt ने कसा तंज

    Bigg Boss Season 19: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के बाद शुरू हुआ ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शो की सबसे चर्चित और दमदार कंटेस्टेंट मानी जाने वाली फरहाना भट्ट (Farrahana Bhatt) को जहां टॉप तक पहुंचकर भी जीत नहीं मिल सकी, वहीं गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 07:58:47 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 07:58:47 PM (IST)
    'गौरव खन्ना विनर बनने लायक नहीं...', Bigg Boss 19 हारने के बाद Farrhana Bhatt ने कसा तंज
    हारने के बाद Farrhana Bhatt ने कसा तंज।

    HighLights

    1. फरहाना भट्ट रहीं बिग बॉस 19 की रनर-अप
    2. फरहाना ने गौरव खन्ना को बताया अनडिजर्विंग
    3. फरहाना ने बिग बॉस हारने पर तोड़ी अपनी चुप्पी

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के बाद शुरू हुआ ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शो की सबसे चर्चित और दमदार कंटेस्टेंट मानी जाने वाली फरहाना भट्ट (Farrahana Bhatt) को जहां टॉप तक पहुंचकर भी जीत नहीं मिल सकी, वहीं गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फिनाले के बाद पहली बार फरहाना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कहा है कि भले ही वे विजेता न बनी हों, लेकिन असली ‘स्टार’ वही हैं।

    ट्रॉफी नहीं, लोगों का दिल जीता है- फरहाना

    एक इंटरव्यू के दौरान फरहाना ने कहा कि शो का ताज न मिलना उन्हें खलता नहीं है, क्योंकि उन्हें जनता ने जो प्यार दिया है, वही उनके लिए सबसे बड़ी जीत है। फरहाना ने कहा कि मैं खुश हूं। ट्रॉफी मेरे पास नहीं है, लेकिन इस सीजन की स्टार मैं ही हूं। लोग खुद कहते हैं कि यह फरहाना भट्ट का सीजन था। मुझे जितना प्यार मिला है, शायद वही मेरी सबसे बड़ी जीत है।


    गौरव खन्ना की जीत पर सवाल

    फरहाना ने गौरव की जीत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और सीधे-सीधे कहा कि उन्हें यह परिणाम अनडिजर्विंग लगता है। उन्होंने कहा कि गौरव ने शो में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वे विनर लगें। शायद टीवी पर उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें आगे बढ़ाया होगा। उनकी और उनकी ऑडियंस की पसंद की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये जीत सही नहीं लगती।

    यह भी पढ़ें- 'मेरा करियर अच्छा होने वाला है', Bigg Boss 19 से ग्वालियर की तान्या मित्तल की चमकी किस्मत, सलमान ने की तारीफ अब करेंगी फिल्म!

    सोशल मीडिया भी बंटा हुआ

    गौरव खन्ना की जीत के बाद सोशल मीडिया पर भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स उन्हें “फिक्स्ड विनर” बता रहे हैं। वहीं कई लोग उनकी जीत का खुलकर जश्न मना रहे हैं। फिनाले भले खत्म हो गया हो, लेकिन इसके बाद की चर्चा अभी भी पूरे जोश में है। बिग बॉस 19 के ड्रामे ने घर के अंदर के साथ-साथ घर के बाहर भी तापमान बढ़ा दिया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.