'गौरव खन्ना विनर बनने लायक नहीं...', Bigg Boss 19 हारने के बाद Farrhana Bhatt ने कसा तंज

एंटरटेनमेंट डेस्क। बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के बाद शुरू हुआ ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शो की सबसे चर्चित और दमदार कंटेस्टेंट मानी जाने वाली फरहाना भट्ट (Farrahana Bhatt) को जहां टॉप तक पहुंचकर भी जीत नहीं मिल सकी, वहीं गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फिनाले के बाद पहली बार फरहाना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ कहा है कि भले ही वे विजेता न बनी हों, लेकिन असली ‘स्टार’ वही हैं।

ट्रॉफी नहीं, लोगों का दिल जीता है- फरहाना एक इंटरव्यू के दौरान फरहाना ने कहा कि शो का ताज न मिलना उन्हें खलता नहीं है, क्योंकि उन्हें जनता ने जो प्यार दिया है, वही उनके लिए सबसे बड़ी जीत है। फरहाना ने कहा कि मैं खुश हूं। ट्रॉफी मेरे पास नहीं है, लेकिन इस सीजन की स्टार मैं ही हूं। लोग खुद कहते हैं कि यह फरहाना भट्ट का सीजन था। मुझे जितना प्यार मिला है, शायद वही मेरी सबसे बड़ी जीत है।