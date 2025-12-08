Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना बने बिग बॉस सीजन 19 के विजेता, फरहाना रहीं रनरअप

एंटरटेनमेंट डेस्क, Bigg Boss 19 Finale Winner: चर्चित रियलिटी टीवी शो बिग बॉस सीजन 19 के विजेता का नाम सामने आ गया है। बिग बॉस के 19 वें सीजन में टीवी स्टार गौरव खन्ना विनर रहें। वहीं फराहाना भट्ट फस्ट रनर अप रहीं। साढ़ें 3 महीने चले इस शो में अपने प्रफॉर्मेंस के आधार पर गौरव खन्ना ने लोगों का दिल जाता और सीजन 19 के विनर बने।
बीग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना (photo credit colours Team)
वोटिंग के आधार पर सेकेंड रनरअप प्रणित मोरे रहें। उन्हें तीसरा स्थान मिला। जबकि बीग बॉस 19 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रही तान्या मित्तल चौथे पायदान पर पहुंची। इसके साथ ही अमाल मलिक पांचवे स्थार पर रहे। शो के होस्ट सलमान खान ने गौरव खन्ना का हाथ उठाकर उन्हें इस सीजन का विजेता घोषित किया।
बीग बॉस 19 के ट्राफी के साथ गौरव खन्ना (photo credit colours Team)
बता दें कि जनता के वोटिंग के आधार पर विजेता का फैसला हुआ है। जनता के वोट के आधार पर ही प्रणित मोरे और तान्या मित्तल बिग बॉस सीजन 19 के ग्रैंड फिनाले के टॉप के रेस से बाहर हो गए। जिसके बाद खिताबी मुकाबला गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच मुकाबला हुआ।
बीग बॉस सीजन 19 के ग्रैंड फिनाले के मंच पर कई सितारे और कलाकार पहुंचे। शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी पहुंचे। सलमान खान, पवन सिंह और नीलम ने मिलकर बिग बॉस सीजन 19 के ग्रैंड फिनाले के मंच पर भोजपुरी गाने पर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ ही पवन सिंह ने फिनाले के मंच पर फरहाना भट्ट को एक डायलॉग भोजपुरी में गुस्से में बोलने का चैलेंज दिया। जिसे फरहाना ने शानदार अंदाज में पूरा किया।
यह भी पढ़ें- Gwalior की Tanya Mittal का दिल्ली में जलवा, Bigg Boss 19 Finale से पहले खेला बड़ा दांव
वहीं बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले में दिग्गज बॉलीबुड अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान सलमान खान भावुक हो गए। धर्मेंद्र को याद करते हुए सलमान खान के आंसूओं से आंसू निकल आया और वें फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि वे हिंदी सिनेमा के ही-मैन को अपने दिल से प्यार और सम्मान देते हैं।