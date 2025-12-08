Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना बने बिग बॉस सीजन 19 के विजेता, फरहाना रहीं रनरअप

एंटरटेनमेंट डेस्क, Bigg Boss 19 Finale Winner: चर्चित रियलिटी टीवी शो बिग बॉस सीजन 19 के विजेता का नाम सामने आ गया है। बिग बॉस के 19 वें सीजन में टीवी स्टार गौरव खन्ना विनर रहें। वहीं फराहाना भट्ट फस्ट रनर अप रहीं। साढ़ें 3 महीने चले इस शो में अपने प्रफॉर्मेंस के आधार पर गौरव खन्ना ने लोगों का दिल जाता और सीजन 19 के विनर बने।

बीग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना (photo credit colours Team) वोटिंग के आधार पर सेकेंड रनरअप प्रणित मोरे रहें। उन्हें तीसरा स्थान मिला। जबकि बीग बॉस 19 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रही तान्या मित्तल चौथे पायदान पर पहुंची। इसके साथ ही अमाल मलिक पांचवे स्थार पर रहे। शो के होस्ट सलमान खान ने गौरव खन्ना का हाथ उठाकर उन्हें इस सीजन का विजेता घोषित किया।