    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 06:35:38 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 06:35:38 PM (IST)
    Gwalior की Tanya Mittal का दिल्ली में जलवा, Bigg Boss 19 Finale से पहले खेला बड़ा दांव
    Tanya Mittal का दिल्ली में जलवा।

    HighLights

    1. तान्या मित्तल के फैंस ने चलाया डिजीटल कैंपेन
    2. दिल्ली के 75 मेट्रो स्टेशन पर छाईं तान्या मित्तल
    3. 7 दिंसबर को होगा बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बिग बॉस सीजन 19 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और फिनाले से पहले माहौल चरम पर पहुंच गया है। जहां एक-एक वोट फाइनल नतीजे को प्रभावित कर सकता है, वहीं कंटेस्टेंट्स के सपोर्टर्स भी जीत की जंग में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

    दिल्ली में तान्या मित्तल का मेगा कैंपेन छाया

    इस सीजन के सबसे चर्चित प्रमोशनल कैंपेन में से एक दिल्ली की मेट्रो में देखने को मिल रहा है। तान्या मित्तल के फैन्स और उनके परिवार ने राजधानी के 75 मेट्रो स्टेशनों पर एक बड़े डिजिटल वोटिंग ड्राइव की शुरुआत की है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।


    बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर तान्या की तस्वीरें, कटआउट और “VOTE NOW” का मैसेज लगातार चल रहा है, जिससे यात्रियों को फिनाले से पहले वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म से लेकर कॉरिडोर तक तान्या की मौजूदगी इतनी मजबूत है कि हर दिन हजारों लोग इस कैंपेन को देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस ड्राइव की जमकर चर्चा हो रही है। कई फैन्स का मानना है कि यह बिग बॉस के इतिहास में सबसे आक्रामक और प्रभावशाली फैन-ड्रिवन कैंपेन में से एक है, जिसने तान्या को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

    105 दिनों तक शो की हाइलाइट बनीं तान्या

    शो के अंदर तान्या मित्तल हमेशा सुर्खियों में रहीं कभी अपने OTT ड्रामा से, तो कभी अपने अनोखे बयानों से। उनके Quirky मोमेंट्स, जैसे राजू-काजू की कहानी, घर के पेड़ों को नाम देना, या खिलौनों से बातें करना, दर्शकों को खूब मनोरंजन देते रहे। वो ऐसी कंटेस्टेंट रहीं जिन्हें चाहने वाले भी मिले और आलोचक भी लेकिन दोनों ही स्थितियों में वो हमेशा स्पॉटलाइट में बनी रहीं।

    बकलावा से लेकर साड़ी कलेक्शन तक, तान्या की वायरल बातें

    दुबई के बकलावा के लिए उनकी दीवानगी, 10,000 स्क्वेयर फीट के साड़ी कलेक्शन वाला दावा, ताजमहल के पीछे कॉफी पीने की इच्छा या दिल्ली में दाल खाने का जिक्र उनकी बातें पूरे सीजन मीम बनकर वायरल होती रहीं और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी से दर्शकों को जोड़े रखा।

    फिनाले की उलटी गिनती शुरू

    • सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होगा

    • लाइव स्ट्रीमिंग: रात 9 बजे, JioHotstar

    • टीवी टेलीकास्ट: रात 10:30 बजे

    फिनाले में पहुंचने वाले टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और अमाल मलिक। दिल्ली में चल रहा मेगा कैंपेन देख यह कहना गलत नहीं होगा कि तान्या मित्तल के फैन्स ने फिनाले से पहले माहौल को बिल्कुल अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है।

