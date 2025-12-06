Gwalior की Tanya Mittal का दिल्ली में जलवा, Bigg Boss 19 Finale से पहले खेला बड़ा दांव

एंटरटेनमेंट डेस्क। बिग बॉस सीजन 19 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और फिनाले से पहले माहौल चरम पर पहुंच गया है। जहां एक-एक वोट फाइनल नतीजे को प्रभावित कर सकता है, वहीं कंटेस्टेंट्स के सपोर्टर्स भी जीत की जंग में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

दिल्ली में तान्या मित्तल का मेगा कैंपेन छाया इस सीजन के सबसे चर्चित प्रमोशनल कैंपेन में से एक दिल्ली की मेट्रो में देखने को मिल रहा है। तान्या मित्तल के फैन्स और उनके परिवार ने राजधानी के 75 मेट्रो स्टेशनों पर एक बड़े डिजिटल वोटिंग ड्राइव की शुरुआत की है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर तान्या की तस्वीरें, कटआउट और “VOTE NOW” का मैसेज लगातार चल रहा है, जिससे यात्रियों को फिनाले से पहले वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म से लेकर कॉरिडोर तक तान्या की मौजूदगी इतनी मजबूत है कि हर दिन हजारों लोग इस कैंपेन को देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस ड्राइव की जमकर चर्चा हो रही है। कई फैन्स का मानना है कि यह बिग बॉस के इतिहास में सबसे आक्रामक और प्रभावशाली फैन-ड्रिवन कैंपेन में से एक है, जिसने तान्या को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। Tanya Mittal to chhayi hui hai Delhi Metro pe. Delhi's 75 metro stations are displaying ad for Vote appeal. This is great marketing strategy. Keep voting for Tanya on Jio Hotstar App#tanyamittal #voteforTanya @itanyamittal pic.twitter.com/PTFRAH8elu — BollyJalwa (@BollyJalwa) December 5, 2025 105 दिनों तक शो की हाइलाइट बनीं तान्या