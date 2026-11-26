एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एक ऐसे काम के नियम के बारे में बताया है जिसकी वजह से उन्हें कथित तौर पर कई फिल्मों के मौके गंवाने पड़े। उनके इस साफ खुलासे ने एक बार फिर बॉलीवुड में काम के घंटे, प्रोडक्टिविटी और वर्क-लाइफ बैलेंस के बारे में बातचीत शुरू कर दी है।

कॉफी विद करण सीजन 9 में रवि किशन के साथ अपनी मौजूदगी के दौरान, एक्टर ने बताया कि उनके आठ घंटे के सख्त काम के शेड्यूल की वजह से कुछ बड़े प्रोड्यूसर उन्हें कास्ट करने में हिचकिचा रहे हैं। अपने तरीके के बारे में बताते हुए, अक्षय ने कहा कि वह अपनी वैनिटी वैन में बिना ब्रेक लिए आठ घंटे काम करते हैं। वह यह भी पक्का करते हैं कि आठ घंटे की नींद लें, बाकी समय परिवार के साथ बिताते हैं और अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं।

रवि किशन ने अक्षय का बचाव करते हुए उनकी स्पीड और डेडिकेशन की तारीफ की, और कहा कि एक्टर अक्सर 55 से 65 दिनों में फिल्में पूरी कर लेते हैं, जिससे प्रोड्यूसर का समय और पैसा बचता है। अक्षय ने छोटे शूटिंग शेड्यूल का बचाव करते हुए फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन और टॉम क्रूज का भी ज़िक्र किया। यह एपिसोड 24 नवंबर को शाम 7 बजे JioHotstar पर प्रीमियर हुआ, जिसमें दोनों एक्टर्स के बीच खुलकर बातचीत, मज़ाक और कुछ मज़ेदार पल देखने को मिले। बातचीत के दौरान, अक्षय ने उस बुराई के बारे में बात की जो उन्हें अक्सर एक साल में कई फ़िल्में करने के लिए झेलनी पड़ती है। जब होस्ट करण जौहर ने नए डायरेक्टर्स को मौके देने और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों का लगातार ध्यान रखने के लिए उनकी तारीफ़ की, तो अक्षय ने जवाब दिया, “एक बात यह भी है कि बहुत से बड़े लोग मुझे कास्ट नहीं करना चाहते।”

अपने 36 साल से ज़्यादा के करियर के बारे में बताते हुए, एक्टर ने कहा कि यह तय करने का कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि कोई फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर चलेगी या नहीं। उन्होंने इंडस्ट्री में सफलता के अनप्रेडिक्टेबल नेचर का क्रेडिट कर्म और किस्मत को दिया। उन्होंने कहा, "करण, क्या तुम कर्म में विश्वास करते हो? मैंने इस इंडस्ट्री में 36 साल से ज़्यादा काम किया है। मैं एक फ़िल्म में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन वह फ़िल्म नहीं चलती। दूसरी वाली, वह एक नॉर्मल फ़िल्म थी। जब मैंने उसे देखा, तो मुझे वह पसंद नहीं आई। लेकिन वह फ़िल्म चलती है। भगवान अजीब तरीकों से खेलते हैं। कभी-कभी, वह आपको एक चीज़ के लिए अलग समय पर इनाम देते हैं।" यह भी पढ़ें- ‘सुबह 6 बजे भजन कौन बजाता है, तुम अनूप जलोटा हो', ट्विंकल खन्ना ने नींद में खलल डालने के लिए अक्षय कुमार को लताड़ा अक्षय ने आगे कहा कि वह अपने करियर के मुश्किल दौर में भी मिलने वाले मौकों के लिए शुक्रगुज़ार हैं। उस समय को याद करते हुए जब उन्होंने 15-18 फ़्लॉप फ़िल्में दी थीं, उन्होंने कहा कि उनके पास अभी भी काम आ रहा था और वह आगे बढ़ते रहना चाहते थे। उन्होंने खुद को 'प्रोड्यूसर का आदमी' भी बताया, और बताया कि वह यह पक्का करने की कोशिश करते हैं कि प्रोड्यूसर उनके काम से खुश हों। एक साल में कई प्रोजेक्ट करने के बावजूद, उन्होंने कहा कि वह हर फ़िल्म में काफ़ी मेहनत करते हैं। एक्टर ने अपने आठ घंटे के काम के शेड्यूल पर भी बात की, और बताया कि लोग अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वह सेट पर उन घंटों को कैसे बिताते हैं। “वे कहते हैं कि मैं सिर्फ़ आठ घंटे काम करता हूँ। लेकिन वे भूल जाते हैं कि मैं उन आठ घंटों के लिए अपनी वैनिटी वैन में भी नहीं जाता।”

अक्षय ने बताया कि एक्टर्स से उम्मीद की जाती है कि वे स्क्रीन पर थके हुए नहीं, बल्कि फ्रेश और एनर्जेटिक दिखें। उन्होंने बताया कि उनके रूटीन में आठ घंटे काम, आठ घंटे सोना और बाकी समय अपने परिवार के साथ बिताना, खाना और अपने शरीर का ध्यान रखना शामिल है। अपने शूटिंग शेड्यूल के बारे में नीचे दी गई चर्चा का जवाब देते हुए, अक्षय ने इंटरनेशनल फिल्ममेकर्स और एक्टर्स के उदाहरण दिए जो टाइट टाइमलाइन में काम करते हैं। “कुछ लोग पूछते हैं कि मैं 60-65 दिनों में फिल्में कैसे पूरी करता हूँ। मैंने हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन का एक इंटरव्यू पढ़ा, और ज़ाहिर है कि उन्हें एक फिल्म पूरी करने में 90 दिनों से ज़्यादा नहीं लगते। टॉम क्रूज़ ने मिशन: इम्पॉसिबल 55 दिनों में पूरी की थी।” यह भी पढ़ें- Kiara Advani और Sidharth Malhotra 'कॉफी विद करण' में दिखे, अपने रिश्‍ते पर किए नए खुलासे अक्षय ने यह भी सवाल उठाया कि कई प्रोजेक्ट्स लेने का उनका फैसला क्यों ध्यान खींच रहा है। यह बताते हुए कि एक समय में दो या तीन फिल्मों पर काम करने में कुछ भी अजीब नहीं है, उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि लोग मुझसे क्यों पूछते हैं, ‘आप इतनी सारी फिल्में क्यों करते हैं?’ काम नहीं करूंगा तो क्या करूंगा?’ मुझे कभी समझ नहीं आया कि लोग मुझसे यह सवाल क्यों पूछते हैं।”