    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 06:24:42 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 06:24:42 PM (IST)
    Kartina Kaif और Vicky Kaushal ने दिखाई बेटे की पहली झलक, रिवील किया नाम
    Kartina Kaif और Vicky Kaushal

    HighLights

    1. कटरीना-विक्की ने बेटे की पहली फोटो शेयर की, नाम रखा 'विहान'
    2. "हमारी रोशनी की किरण, हमारी दुनिया बदल गई"- कपल का प्यारा नोट
    3. विहान की क्यूटनेस पर ऋतिक रोशन समेत कई सितारों ने दी बधाई

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के सबसे चहेते कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने आखिरकार अपने फैंस का लंबा इंतजार खत्म कर दिया है। पिछले काफी समय से जूनियर कौशल की झलक पाने को बेताब फैंस के साथ कपल ने अपने बेटे की पहली तस्वीर साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने नन्हे राजकुमार के नाम की भी आधिकारिक घोषणा कर दी है।

    क्या रखा है बेटे का नाम?

    कटरीना और विक्की के बेटे का जन्म 7 नवंबर 2025 को हुआ था। कपल ने अपने बेटे का नाम 'विहान कौशल' (Vihaan Kaushal) रखा है। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए उन्होंने एक बेहद इमोशनल नोट भी लिखा। उन्होंने विहान को अपनी "रोशनी की किरण" बताते हुए कहा कि उनकी दुआएं कबूल हो गई हैं और अब उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई है।


    बॉलीवुड सेलेब्स ने लुटाया प्यार

    naidunia_image

    विहान की फोटो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। ऋतिक रोशन, परिणीति चोपड़ा, भूमि पेडनेकर और दीया मिर्जा जैसे दिग्गज कलाकारों ने कमेंट सेक्शन में कपल को बधाई दी और बच्चे पर आशीर्वाद बरसाया।

    विक्की बोले- "जादुई एहसास है पिता बनना"

    हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विक्की कौशल ने पिता बनने के अनुभव को साझा करते हुए इसे अपने जीवन का सबसे शांत और सुकून भरा पल बताया था। विक्की ने कहा था कि पिता बनना उनके लिए साल 2025 का सबसे बड़ा और जादुई तोहफा है। बता दें कि कटरीना और विक्की दिसंबर 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे और तब से ही यह कपल अपनी केमिस्ट्री के लिए सुर्खियों में बना रहता है।

