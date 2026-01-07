Kartina Kaif और Vicky Kaushal ने दिखाई बेटे की पहली झलक, रिवील किया नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के सबसे चहेते कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने आखिरकार अपने फैंस का लंबा इंतजार खत्म कर दिया है। पिछले काफी समय से जूनियर कौशल की झलक पाने को बेताब फैंस के साथ कपल ने अपने बेटे की पहली तस्वीर साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने नन्हे राजकुमार के नाम की भी आधिकारिक घोषणा कर दी है।

क्या रखा है बेटे का नाम? कटरीना और विक्की के बेटे का जन्म 7 नवंबर 2025 को हुआ था। कपल ने अपने बेटे का नाम 'विहान कौशल' (Vihaan Kaushal) रखा है। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए उन्होंने एक बेहद इमोशनल नोट भी लिखा। उन्होंने विहान को अपनी "रोशनी की किरण" बताते हुए कहा कि उनकी दुआएं कबूल हो गई हैं और अब उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई है।