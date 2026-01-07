Kartina Kaif और Vicky Kaushal ने दिखाई बेटे की पहली झलक, रिवील किया नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के सबसे चहेते कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने आखिरकार अपने फैंस का लंबा इंतजार खत्म कर दिया है। पिछले काफी समय से जूनियर कौशल की झलक पाने को बेताब फैंस के साथ कपल ने अपने बेटे की पहली तस्वीर साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने नन्हे राजकुमार के नाम की भी आधिकारिक घोषणा कर दी है।
कटरीना और विक्की के बेटे का जन्म 7 नवंबर 2025 को हुआ था। कपल ने अपने बेटे का नाम 'विहान कौशल' (Vihaan Kaushal) रखा है। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए उन्होंने एक बेहद इमोशनल नोट भी लिखा। उन्होंने विहान को अपनी "रोशनी की किरण" बताते हुए कहा कि उनकी दुआएं कबूल हो गई हैं और अब उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई है।
विहान की फोटो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। ऋतिक रोशन, परिणीति चोपड़ा, भूमि पेडनेकर और दीया मिर्जा जैसे दिग्गज कलाकारों ने कमेंट सेक्शन में कपल को बधाई दी और बच्चे पर आशीर्वाद बरसाया।
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विक्की कौशल ने पिता बनने के अनुभव को साझा करते हुए इसे अपने जीवन का सबसे शांत और सुकून भरा पल बताया था। विक्की ने कहा था कि पिता बनना उनके लिए साल 2025 का सबसे बड़ा और जादुई तोहफा है। बता दें कि कटरीना और विक्की दिसंबर 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे और तब से ही यह कपल अपनी केमिस्ट्री के लिए सुर्खियों में बना रहता है।
इसे भी पढ़ें... 'अवॉर्ड्स के लिए तैयार रहना...' ‘Haq’ की सफलता से गदगद हुई फराह खान, Yami Gautam की तारीफों के बांधे पुल