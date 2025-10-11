Karwa Chauth 2025: शिल्पा शेट्टी से लेकर मीरा कपूर ने पारंपरिक लुक में ढाया कहर, देखें करवाचौथ की तस्वीरें

एंटरटेनमेंट डेस्क। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का उत्सव बॉलीवुड की गलियों में भी पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया गया। इस पारंपरिक त्योहार पर बी-टाउन की दिवाज ने अपने स्टाइल और ट्रेडिशन का बेहतरीन संगम पेश किया। जहां शिल्पा शेट्टी ने अपने रेड लहंगे में सबका दिल जीत लिया, वहीं मीरा राजपूत ने सिंपल लेकिन एलीगेंट लुक से लोगों का ध्यान खींचा। Sunita Kapoor की करवा चौथ पार्टी में जुटे सितारे हर साल की तरह इस बार भी अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर के घर करवाचौथ का जश्न सितारों से सजा। बॉलीवुड की कई ग्लैमरस हसीनाएं सज-धजकर सुनीता के घर पहुंचीं। शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, मीरा राजपूत और गीता बसरा समेत कई स्टार्स ने इस मौके पर पारंपरिक लुक में चार चांद लगा दिए।

Shilpa Shetty का रॉयल रेड लहंगे ने ढाया कहर शिल्पा शेट्टी इस साल के करवाचौथ सेलिब्रेशन की शान रहीं। उन्होंने लाल रंग के हेवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे और शानदार जूलरी में अपना ट्रेडिशनल ग्लैमर दिखाया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए शिल्पा ने लिखा, 'करवाचौथ की रात… हमेशा की तरह सुनीता कपूर ने इसे शानदार बनाया।'

Raveena Tandon ने पीली साड़ी में बिखेरा जलवा एक्ट्रेस रवीना टंडन ने चटक पीले रंग की खूबसूरत साड़ी में अपनी ग्रेस और एलीगेंस से सबका दिल जीत लिया। पूजा की रस्मों के दौरान रवीना और शिल्पा को साथ बैठकर थालियां सजाते और हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाते देखा गया। Mira Kapoor का मिनिमल लुक छा गया शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने एक बार फिर साबित किया कि सिंपल लुक भी सबसे अलग नजर आ सकता है। उन्होंने हल्के काम वाली रेड साड़ी, हैवी ब्लाउज और पारंपरिक झुमकों के साथ अपना मिनिमल लेकिन रॉयल लुक पूरा किया।