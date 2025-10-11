Karwa Chauth 2025: शिल्पा शेट्टी से लेकर मीरा कपूर ने पारंपरिक लुक में ढाया कहर, देखें करवाचौथ की तस्वीरें

एंटरटेनमेंट डेस्क। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का उत्सव बॉलीवुड की गलियों में भी पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया गया। इस पारंपरिक त्योहार पर बी-टाउन की दिवाज ने अपने स्टाइल और ट्रेडिशन का बेहतरीन संगम पेश किया।
जहां शिल्पा शेट्टी ने अपने रेड लहंगे में सबका दिल जीत लिया, वहीं मीरा राजपूत ने सिंपल लेकिन एलीगेंट लुक से लोगों का ध्यान खींचा।
हर साल की तरह इस बार भी अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर के घर करवाचौथ का जश्न सितारों से सजा। बॉलीवुड की कई ग्लैमरस हसीनाएं सज-धजकर सुनीता के घर पहुंचीं। शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, मीरा राजपूत और गीता बसरा समेत कई स्टार्स ने इस मौके पर पारंपरिक लुक में चार चांद लगा दिए।
शिल्पा शेट्टी इस साल के करवाचौथ सेलिब्रेशन की शान रहीं। उन्होंने लाल रंग के हेवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे और शानदार जूलरी में अपना ट्रेडिशनल ग्लैमर दिखाया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए शिल्पा ने लिखा, 'करवाचौथ की रात… हमेशा की तरह सुनीता कपूर ने इसे शानदार बनाया।'
एक्ट्रेस रवीना टंडन ने चटक पीले रंग की खूबसूरत साड़ी में अपनी ग्रेस और एलीगेंस से सबका दिल जीत लिया। पूजा की रस्मों के दौरान रवीना और शिल्पा को साथ बैठकर थालियां सजाते और हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाते देखा गया।
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने एक बार फिर साबित किया कि सिंपल लुक भी सबसे अलग नजर आ सकता है। उन्होंने हल्के काम वाली रेड साड़ी, हैवी ब्लाउज और पारंपरिक झुमकों के साथ अपना मिनिमल लेकिन रॉयल लुक पूरा किया।
सुनीता कपूर की इस पारंपरिक पार्टी में रीमा जैन, आलेखा आडवाणी और कपूर फैमिली के कई सदस्य भी पहुंचे। आलेखा आडवाणी के लिए यह पहला करवाचौथ था और उन्होंने रेड सूट में बेहद खूबसूरत पोज दिए।