एंटरटेनमेंट डेस्क। मशहूर एक्टर नाना पाटेकर अब केवल यादों में जीवित हैं। आज सुबह तड़के उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके किरदार सदा प्रभावी रहेंगे। ऐसा ही एक किरदार उन्होंने फिल्म वेलकम में निभाया। नाम था उदय शेट्टी। क्या आप जानते हैं कि नाना इस रोल को करने के लिए राजी नहीं थे। फिल्म मेकर अनीस बज्मी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें इस किरदार के लिए मनाया। जानें क्या था वह किस्सा।
अनीस बज़्मी ने उन्हें वेलकम (2007) में कास्ट किया, तब तक वह एक 'सीरियस' एक्टर माने जाते थे। नाना पाटेकर यह रोल करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने कहानी सुनी, तो वह अपना कॉमिक मोड चालू करने के लिए तैयार हो गए। द कपिल शर्मा शो सीज़न 2 में आने के दौरान, फ़िल्ममेकर अनीस बज़्मी ने बताया कि उन्होंने नाना पाटेकर को वेलकम में उदय का रोल करने के लिए कैसे मनाया।
अनीस ने नाना के साथ फ़ोन पर हुई अपनी मज़ेदार बातचीत को भी याद किया। उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने जवाब दिया, 'काई को? (क्यों?)' मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक फ़िल्म नरेट करना चाहता हूँ।"
जब अनीस फिल्म की कहानी सुनाने के लिए नाना के घर गए तो नाना ने उनसे कहा, "मुझे कहानी नहीं सुननी, तुम अपनी मां की कसम खाओ कि यह फिल्म मेरे लिए सही है और मुझे यह करनी चाहिए।" अनीस ने उनसे कहानी सुनने के लिए ज़ोर दिया और उन्होंने अगले तीन घंटे तक स्क्रिप्ट सुनाई। अनीस ने बताया कि कहानी सुनने के बाद नाना ने उन्हें गले लगाया और कहा, "मैं कच्ची मिट्टी हूं, तेरे सेट पर आएगा, जिस रूप में ढलना है ढाल लेना।"
आम सोच के उलट अनीस ने कहा कि उन्हें उनके साथ काम करना सबसे आसान लगा। वेलकम (2007) में उदय शेट्टी के रोल में नाना पाटेकर का परफॉर्मेंस पॉप-कल्चर का रेफरेंस बन गया। उदय के रोल में नाना ने एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल किया था, जो अपनी बहन संजना की शादी एक अच्छे परिवार में करवाना चाहता है। अनिल कपूर, जिन्होंने उनके पार्टनर-इन-क्राइम मजनू भाई का रोल किया था, के साथ नाना की केमिस्ट्री फिल्म का दिल बन गई।
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नाना पाटेकर की 75 साल की उम्र में गोवा में उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। उन्हें सुबह 5:20 बजे मृत घोषित किया गया। पाटेकर गोवा के डोना पाउला में अपने घर पर बेहोश पाए गए, और उन्हें मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित करने से पहले लगभग 45 मिनट तक होश में लाने की कोशिश की। उन्हें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दिया गया, जिसे आमतौर पर CPR के नाम से जाना जाता है, यह एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जो तब किया जाता है जब किसी की हार्टबीट या सांस रुक जाती है।
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मणिपाल हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ डॉ. शेखर साल्कर ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया, "45 मिनट तक लगातार CPR देने के बावजूद, उन्हें होश में नहीं लाया जा सका।" "एक मेडिको-लीगल केस (MLC) रजिस्टर कर लिया गया है, और पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।" नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार आज शाम पुणे के डोंजे गांव में उनके घर पर किया जाएगा।