एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मशहूर एक्‍टर नाना पाटेकर अब केवल यादों में जीवित हैं। आज सुबह तड़के उन्‍होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके किरदार सदा प्रभावी रहेंगे। ऐसा ही एक किरदार उन्‍होंने फिल्‍म वेलकम में निभाया। नाम था उदय शेट्टी। क्‍या आप जानते हैं कि नाना इस रोल को करने के लिए राजी नहीं थे। फिल्‍म मेकर अनीस बज्‍मी ने बड़ी मुश्किल से उन्‍हें इस किरदार के लिए मनाया। जानें क्‍या था वह किस्‍सा।

नाना की इमेज चेंज करना था अनीस बज़्मी ने उन्हें वेलकम (2007) में कास्ट किया, तब तक वह एक 'सीरियस' एक्टर माने जाते थे। नाना पाटेकर यह रोल करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने कहानी सुनी, तो वह अपना कॉमिक मोड चालू करने के लिए तैयार हो गए। द कपिल शर्मा शो सीज़न 2 में आने के दौरान, फ़िल्ममेकर अनीस बज़्मी ने बताया कि उन्होंने नाना पाटेकर को वेलकम में उदय का रोल करने के लिए कैसे मनाया।