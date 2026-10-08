एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर नाना पाटेकर का गुरुवार (8 अक्टूबर) को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था। जाने-माने एक्टर को उनके गोवा वाले घर पर बेहोशी की हालत में पाया गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया।
इस जाने-माने एक्टर ने अपनी दमदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी। इतनी शोहरत के बावजूद उनकी ज़िंदगी में अनिश्चितता थी।
उन्होंने अपने बड़े बेटे दुर्वासा को खो दिया था। वह जन्म से ही गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जिसमें आंखों की रोशनी का कुछ हिस्सा जाना भी शामिल था। उन्होंने एक साक्षात्कार में वह दर्द बयां किया था।
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इस जाने-माने एक्टर ने पहले माना था कि उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब उन्होंने सोचा कि शुरू में उन्हें इस बात की कितनी चिंता थी कि लोग उनके बेटे की हालत के बारे में क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि वे अपने बच्चे के अपने अनुभव को पहले रखें।
उनके बेटे की मौत तब हुई जब वह ढाई साल का था। उसका नाम ऋषि दुर्वासा के नाम पर रखा गया था। लल्लनटॉप के साथ एक इंटरव्यू में, नाना पाटेकर ने बताया, "मेरा बड़ा बेटा जन्म से ही बीमार था। उसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थीं। उसकी एक आंख में दिक्कत थी, वह दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे इतनी घिन आई कि जब मैंने उसे देखा, तो मैंने सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, नाना का बेटा कैसा है।"
उन्होंने आगे कहा, “मैंने यह नहीं सोचा कि उसे कैसा लग रहा होगा या कैसा लग रहा होगा। मैंने सिर्फ यह सोचा कि लोग मेरे बेटे के बारे में क्या सोचेंगे। उसका नाम दुर्वासा था। उसने हमारे साथ ढाई साल बिताए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती रहती हैं।
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नाना पाटेकर का आज सुबह 5:20 बजे उनके घर पर गंभीर कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। वह अपने घर पर बेहोश पाए गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल ले जाया गया।