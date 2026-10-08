एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर नाना पाटेकर का गुरुवार (8 अक्टूबर) को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था। जाने-माने एक्टर को उनके गोवा वाले घर पर बेहोशी की हालत में पाया गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया।

इस जाने-माने एक्टर ने अपनी दमदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी। इतनी शोहरत के बावजूद उनकी ज़िंदगी में अनिश्चितता थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे दुर्वासा को खो दिया था। वह जन्म से ही गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जिसमें आंखों की रोशनी का कुछ हिस्सा जाना भी शामिल था। उन्‍होंने एक साक्षात्‍कार में वह दर्द बयां किया था।