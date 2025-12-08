Kick 2: 12 साल बाद लौटेगा सलमान का ‘डेविल’, बिग बॉस के मंच पर एक्टर ने किया बड़ा एलान

एंटरटेनमेंट डेस्क। सलमान खान (Salman Khan) की सफल फिल्मों की बात की जाए तो किक (Kick) का नाम हमेशा शामिल होता है। 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म में सलमान द्वारा निभाया गया ‘डेविल’ का किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया था। साजिद नाडियाडवाला के बैनर तले बनी इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा लंबे समय से थी, और अब आखिरकार इसका इंतजार खत्म हो गया है।
सलमान खान ने खुद किक 2 (Kick 2 Announcement) की आधिकारिक घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं उन्होंने अपनी इस आगामी फिल्म को लेकर क्या कहा।
किक 2 का हुआ आधिकारिक एलान
रात को बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसमें गौरव खन्ना विजेता बने। इसी शो के मंच पर सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म किक 2 का एलान किया। टॉप-5 फाइनलिस्ट प्रणीत मोरे से मजाक में बातचीत करते हुए सलमान ने कहा कि “मैं इस वक्त किक 2 की शूटिंग कर रहा हूं, तुमको उसमें लेता हूं और फिर पता चलेगा कि हम लोग कैसे काम करते हैं।”
उनकी इस बात से साफ हो गया कि किक 2 पर काम शुरू हो चुका है। इस तरह लगभग 12 साल बाद ‘डेविल’ एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने वाला है। जानकारी के अनुसार, 2014 में रिलीज हुई किक ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 231.85 करोड़ और वर्ल्डवाइड 388.7 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। यही वजह है कि किक 2 को लेकर भी खास उम्मीदें हैं।
कब रिलीज हो सकती है किक 2
घोषणा के बाद अब दर्शक इसकी रिलीज डेट जानने को उत्सुक हैं। बताया जा रहा है कि निर्देशक अपूर्व लखिया की बैटल ऑफ गलवान के बाद ही किक 2 सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनुमान है कि सलमान खान स्टारर यह फिल्म 2027 की ईद पर दर्शकों के सामने आएगी।