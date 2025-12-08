Kick 2: 12 साल बाद लौटेगा सलमान का ‘डेविल’, बिग बॉस के मंच पर एक्टर ने किया बड़ा एलान

एंटरटेनमेंट डेस्क। सलमान खान (Salman Khan) की सफल फिल्मों की बात की जाए तो किक (Kick) का नाम हमेशा शामिल होता है। 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म में सलमान द्वारा निभाया गया ‘डेविल’ का किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया था। साजिद नाडियाडवाला के बैनर तले बनी इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा लंबे समय से थी, और अब आखिरकार इसका इंतजार खत्म हो गया है।

सलमान खान ने खुद किक 2 (Kick 2 Announcement) की आधिकारिक घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं उन्होंने अपनी इस आगामी फिल्म को लेकर क्या कहा। किक 2 का हुआ आधिकारिक एलान रात को बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसमें गौरव खन्ना विजेता बने। इसी शो के मंच पर सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म किक 2 का एलान किया। टॉप-5 फाइनलिस्ट प्रणीत मोरे से मजाक में बातचीत करते हुए सलमान ने कहा कि “मैं इस वक्त किक 2 की शूटिंग कर रहा हूं, तुमको उसमें लेता हूं और फिर पता चलेगा कि हम लोग कैसे काम करते हैं।”