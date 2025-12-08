Dharmendra की याद में रोए Salman Khan, बोले- ‘हमने सबसे कमाल का इंसान खो दिया’

मेरी खबरें
    आज दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन है। वह भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। धर्मेंद्र के निधन ने परिवार और प्रशंसकों के साथ-साथ सलमान खान (Salman Khan) को भी गहरा आघात पहुंचाया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 01:33:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 01:33:06 PM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। आज दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन है। वह भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। धर्मेंद्र के निधन ने परिवार और प्रशंसकों के साथ-साथ सलमान खान (Salman Khan) को भी गहरा आघात पहुंचाया है।

    सलमान कई बार धर्मेंद्र के जाने को लेकर अपना दुख व्यक्त कर चुके हैं। बीती रात बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss 19 Grand Finale) में उन्होंने एक बार फिर बॉलीवुड के ही-मैन को याद किया। मंच पर धर्मेंद्र का नाम लेते ही सलमान इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखें नम हो गईं और वह सिसक पड़े।


    धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक हुए सलमान खान

    सलमान खान ने कहा कि “हमने ही-मैन को खो दिया। हमने सबसे कमाल के इंसान को खो दिया। मुझे नहीं लगता कि धर्मजी से बेहतर कोई हो सकता है। जिस अंदाज में उन्होंने जिंदगी जी, वह वाकई किंग-साइज थी। उन्होंने हमें सनी, बॉबी और एशा दिए। इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने केवल काम पर ध्यान दिया और अनगिनत शानदार किरदार निभाए। मेरा करियर ग्राफ… मैंने हमेशा धर्मजी को ही फॉलो किया है। वह मासूम चेहरे और ही-मैन की बॉडी के साथ आए थे। उनका चार्म अंतिम समय तक बरकरार रहा। लव यू धर्मजी, आपको हमेशा याद रखूंगा।”

    अंतिम संस्कार को लेकर बोले सलमान

    सलमान खान ने शो में धर्मेंद्र के शांतिपूर्ण अंतिम संस्कार की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि “उनका निधन 24 नवंबर को हुआ, उसी दिन मेरे पिता सलीम खान का जन्मदिन था, और कल (8 दिसंबर) उनका जन्मदिन है, साथ ही मेरी मां सलमा खान का भी जन्मदिन रहा है। अगर मैं इतना महसूस कर रहा हूं, तो सोचिए सनी और पूरा परिवार किस दर्द से गुजरा होगा।”

    सलमान ने आगे कहा कि “दो अंतिम संस्कार बहुत सम्मान के साथ हुए, सूरज बड़जात्या की मां का और धर्मजी का। उनकी प्रेयर मीट बेहद ग्रेसफुल थी। हर कोई रो रहा था, लेकिन वहां एक डेकोरम था जिंदगी का उत्सव। बॉबी और सनी को सलाम। हर अंतिम संस्कार और प्रेयर मीट इतनी खूबसूरती से होनी चाहिए।”

