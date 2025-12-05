Akhanda 2 की रिलीज से पहले पूरे भारत में कैंसिल हुए प्रीमियर शोज, मेकर्स ने बताई ये बड़ी वजह

एंटरटेनमेंट डेस्क। साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की बहुप्रतीक्षित फिल्म अखंडा 2 की रिलीज से ठीक एक दिन पहले बड़ा अपडेट सामने आया है। 5 दिसंबर को भारतभर में होने वाले इसके प्रीमियर शोज टेक्निकल दिक्कतों के कारण रद्द कर दिए गए हैं।

बालकृष्ण की 2021 में आई ब्लॉकबस्टर अखंडा के सीक्वल को लेकर फैंस में जबर्दस्त उत्साह था। बुधवार को देशभर में प्रीमियर शो आयोजित होना था, जिसकी तैयारियां पूरी थीं, लेकिन आखिरी वक्त में मेकर्स ने इन्हें कैंसिल करने का फैसला लिया।

मेकर्स ने बताई वजह

#Akhanda2 Premieres in India scheduled for today are cancelled due to technical issues. We've tried our best, but a few things are beyond our control. Sorry for the inconvenience. The overseas premieres will play as per the schedule today. — 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) December 4, 2025

प्रोडक्शन कंपनी 14 रील्स प्लस ने X हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा 'भारत में आज होने वाले प्रीमियर तकनीकी कारणों की वजह से कैंसिल कर दिए गए हैं। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। इसके लिए हम दर्शकों से माफी चाहते हैं। विदेशों में प्रीमियर शेड्यूल के अनुसार ही होंगे।'

इस आधिकारिक बयान के बाद यह साफ हो गया है कि भारतीय दर्शकों को अब फिल्म का इंतजार सीधे रिलीज डे तक करना होगा।

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' के प्रीमियर पर भी सवाल

इसी बीच ऐसी खबरें भी आई थीं कि रणवीर सिंह की आगामी फिल्म धुरंधर के प्रीमियर और प्रेस शो भी आखिरी समय पर कैंसिल कर दिए गए हैं, हालांकि मेकर्स की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया।