Ramayan Advance Booking: रणबीर पर भगवान राम की कृपा! 'रामायण' ने रिलीज से पहले ही बंपर कमाई की, विदेश में तोड़ा रिकॉर्ड

एंटरटनेमेंट डेस्क। रामायण एडवांस बुकिंग: रणबीर पर भगवान राम की कृपा! 'रामायण' ने रिलीज़ से पहले ही बंपर कमाई की, विदेश में तोड़ा रिकॉर्ड
नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा की रामायण फिल्म काफी समय से चर्चा में है। यह फिल्म 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बनी है। रामायण दो पार्ट में रिलीज़ होगी। पहला पार्ट इस साल की दिवाली और दूसरा पार्ट अगले साल की दिवाली में देखने को मिलेगा।
रामायण 5 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। उससे पहले दशहरे के शुभ अवसर पर रामायण की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। भारत और विदेश में रामायण की एडवांस बुकिंग भारत से पहले ही शुरू हो गई थी।
एडवांस बुकिंग शुरू होते ही रामायण को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ऐसा लगता है कि फिल्म को कनाडा, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। रामायण ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 1 मिलियन USD से ज़्यादा की कमाई की है। यह आंकड़ा 4 देशों की कुल कमाई का है।
ETimes में छपी खबर फिल्म्स डिस्कोर्स के डेटा के हवाले से है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, रामायण ने US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ से 15 दिन पहले ही 1.12 मिलियन USD कमाए हैं। यह कमाई फिल्म के हर अवेलेबल शो से हुई है।
भारत में दशहरे के मौके पर रामायण की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी, लेकिन अभी देश में कुछ ही शो की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है। भारत में फिल्म के टिकट की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 400-500 रुपये तक है।
आइए देखते हैं कि रामायण ने पहले दिन एडवांस बुकिंग में कितना कलेक्शन किया है। Saaknilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अभी एक शो डेट के एडवांस टिकटों की बिक्री से 4.78 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर, एडवांस बुकिंग से फिल्म की कमाई 2.96 करोड़ रुपये है।
शहरों की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR इस मामले में आगे है। यहां फिल्म ने अब तक एडवांस बुकिंग से 1.39 करोड़ रुपये कमाए हैं।
नितेश तिवारी की रामायण में बॉलीवुड के कई एक्टर्स नज़र आएंगे। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, अरुण गोविल जैसे दिग्गज और बेहतरीन एक्टर्स नज़र आएंगे। अनुपम खेर ने फिल्म में जटायु के किरदार को आवाज़ दी है।
नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ की बनाई रामायण: पार्ट वन ने JioHotstar के साथ पार्टनरशिप की है ताकि भारत में दर्शकों को फ़िल्म के थिएटर में रिलीज़ होने के बाद एक अलग ऑन-डिमांड देखने का ऑप्शन मिल सके। यह पार्टनरशिप पे-पर-व्यू मॉडल का इस्तेमाल करेगी, जिससे दर्शक फ़िल्म के एक्सक्लूसिव थिएटर में रिलीज़ होने के बाद JioHotstar पर इसे खरीद सकेंगे।
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण: पार्ट वन 5 नवंबर को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज़ होगी, जिसमें IMAX 3D भी शामिल है। यह फ़िल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और इंग्लिश में रिलीज़ होगी।
इसके थिएटर में रिलीज़ होने के बाद, भारत में दर्शक JioHotstar पर इसके डेडिकेटेड ऑन-डिमांड ऑफ़र के ज़रिए फ़िल्म को अलग से खरीद सकेंगे। प्लेटफ़ॉर्म ने कहा कि फ़िल्म सभी सपोर्टेड डिवाइस पर और सर्विस द्वारा सपोर्टेड सबसे अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध होगी।
JioStar की चेयरपर्सन नीता एम. अंबानी ने कहा कि यह पार्टनरशिप एपिक के सिनेमैटिक अडैप्टेशन को थिएटर से आगे दर्शकों तक ले जाने में मदद करेगी।
DNEG के प्रोड्यूसर, फिल्ममेकर और फाउंडर और CEO नमित मल्होत्रा ने कहा कि फिल्म को बड़ी स्क्रीन पर, खासकर IMAX 3D में देखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि सिनेमा का इंफ्रास्ट्रक्चर हर दर्शक को एक्सेस नहीं देता है।
मल्होत्रा ने कहा, “मेरा मानना है कि रामायण को सबसे बड़ी स्क्रीन पर, IMAX 3D में देखना चाहिए। लेकिन हमारे देश का सिनेमा इंफ्रास्ट्रक्चर हर उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता जो इस महाकाव्य को करीब से देखता है। रामायण हर भारतीय की है, और हमारी महत्वाकांक्षा को यह दिखाना चाहिए।
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रामायण को नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड दो-पार्ट लाइव-एक्शन सिनेमैटिक अडैप्टेशन के तौर पर प्लान किया गया है। श्रीधर राघवन ने वाल्मीकि के महाकाव्य से स्क्रीनप्ले को अडैप्ट किया है।
प्राइम फोकस स्टूडियोज़ DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में कंपोज़र हैंस ज़िमर और ए. आर. रहमान एक साथ आए हैं, जबकि रवि बंसल और रैमसे एवरी ने प्रोडक्शन डिज़ाइन पर काम किया है। टेरी नोटरी और गाय नॉरिस ने एक्शन को कोरियोग्राफ किया है।
कास्ट में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण हैं। अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर और काजल अग्रवाल भी टीम का हिस्सा हैं।
रामायण: पार्ट वन दुनिया भर के सिनेमाघरों में 5 नवंबर, 2026 को दिवाली के समय रिलीज़ होगी। फिल्म के JioHotstar पे-पर-व्यू प्राइस और थिएटर विंडो के बाद अवेलेबिलिटी डेट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
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