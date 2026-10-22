Ramayan Advance Booking: रणबीर पर भगवान राम की कृपा! 'रामायण' ने रिलीज से पहले ही बंपर कमाई की, विदेश में तोड़ा रिकॉर्ड

एंटरटनेमेंट डेस्‍क। रामायण एडवांस बुकिंग: रणबीर पर भगवान राम की कृपा! 'रामायण' ने रिलीज़ से पहले ही बंपर कमाई की, विदेश में तोड़ा रिकॉर्ड नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ​​की रामायण फिल्म काफी समय से चर्चा में है। यह फिल्म 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बनी है। रामायण दो पार्ट में रिलीज़ होगी। पहला पार्ट इस साल की दिवाली और दूसरा पार्ट अगले साल की दिवाली में देखने को मिलेगा।

रामायण 5 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। उससे पहले दशहरे के शुभ अवसर पर रामायण की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। भारत और विदेश में रामायण की एडवांस बुकिंग भारत से पहले ही शुरू हो गई थी। एडवांस बुकिंग शुरू होते ही रामायण को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ऐसा लगता है कि फिल्म को कनाडा, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। रामायण ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 1 मिलियन USD से ज़्यादा की कमाई की है। यह आंकड़ा 4 देशों की कुल कमाई का है।

ETimes में छपी खबर फिल्म्स डिस्कोर्स के डेटा के हवाले से है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, रामायण ने US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ से 15 दिन पहले ही 1.12 मिलियन USD कमाए हैं। यह कमाई फिल्म के हर अवेलेबल शो से हुई है। भारत में दशहरे के मौके पर रामायण की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी, लेकिन अभी देश में कुछ ही शो की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है। भारत में फिल्म के टिकट की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 400-500 रुपये तक है।

आइए देखते हैं कि रामायण ने पहले दिन एडवांस बुकिंग में कितना कलेक्शन किया है। Saaknilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अभी एक शो डेट के एडवांस टिकटों की बिक्री से 4.78 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। ब्लॉक की गई सीटों को छोड़कर, एडवांस बुकिंग से फिल्म की कमाई 2.96 करोड़ रुपये है। शहरों की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR इस मामले में आगे है। यहां फिल्म ने अब तक एडवांस बुकिंग से 1.39 करोड़ रुपये कमाए हैं। नितेश तिवारी की रामायण में बॉलीवुड के कई एक्टर्स नज़र आएंगे। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, अरुण गोविल जैसे दिग्गज और बेहतरीन एक्टर्स नज़र आएंगे। अनुपम खेर ने फिल्म में जटायु के किरदार को आवाज़ दी है। नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ की बनाई रामायण: पार्ट वन ने JioHotstar के साथ पार्टनरशिप की है ताकि भारत में दर्शकों को फ़िल्म के थिएटर में रिलीज़ होने के बाद एक अलग ऑन-डिमांड देखने का ऑप्शन मिल सके। यह पार्टनरशिप पे-पर-व्यू मॉडल का इस्तेमाल करेगी, जिससे दर्शक फ़िल्म के एक्सक्लूसिव थिएटर में रिलीज़ होने के बाद JioHotstar पर इसे खरीद सकेंगे। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण: पार्ट वन 5 नवंबर को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज़ होगी, जिसमें IMAX 3D भी शामिल है। यह फ़िल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और इंग्लिश में रिलीज़ होगी। इसके थिएटर में रिलीज़ होने के बाद, भारत में दर्शक JioHotstar पर इसके डेडिकेटेड ऑन-डिमांड ऑफ़र के ज़रिए फ़िल्म को अलग से खरीद सकेंगे। प्लेटफ़ॉर्म ने कहा कि फ़िल्म सभी सपोर्टेड डिवाइस पर और सर्विस द्वारा सपोर्टेड सबसे अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध होगी।