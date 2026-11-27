एंटरटेनमेंट डेस्‍क। Ramayan Box Office Collection Day 22: रणबीर कपूर की रामायण भारत में 1,000 करोड़ रुपये के नेट क्लब में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है, यह एक दुर्लभ उपलब्धि है जो अब तक बहुत कम हिंदी फिल्मों ने हासिल की है।

पुष्पा 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ने के बाद, नितेश तिवारी की रामायण चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जिसकी अगली नज़र बाहुबली 2 के रिकॉर्ड पर है। 22 दिनों के बाद, फिल्म का घरेलू कलेक्शन 992.10 करोड़ रुपये (नेट) और 1,185 करोड़ रुपये (ग्रॉस) है। दुनिया भर में कलेक्शन 1,777.00 करोड़ रुपये है। नंबर्स का ब्रेकडाउन सैकनिल्क के अनुसार, 22वें दिन रामायण ने 15,418 शो में 9.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। फिल्म ने अब तक ओवरसीज में 592 करोड़ रुपये कमाए हैं। इससे वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,777.00 करोड़ रुपये हो गया है। 22वें दिन, हिंदी फिल्मों ने 13,287 शो से कुल 6.75 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद कन्नड़ में 85 लाख रुपये, तमिल में 75 लाख रुपये, तेलुगु में 30 लाख रुपये और मलयालम में 1 करोड़ रुपये कमाए। यह भी पढ़ें- Ramayana Worldwide Collection Day 21: रामायण बनी दुनिया भर में सर्वाधिक कमाई वाली चौथी भारतीय फिल्‍म तरण आदर्श की पोस्ट ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि फिल्म ने वीकडेज़ में भी अपनी शानदार ग्रोथ बनाए रखी। आदर्श ने लिखा, "#रामायण [#हिंदी] ने एक बार फिर डबल-डिजिट का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसका फ़ायदा छुट्टी [#गुरुनानक जयंती] और मंगलवार को डिस्काउंटेड टिकट ऑफ़र से मिला है। इन दोनों अच्छे फ़ैक्टर्स को देखते हुए, सोमवार के मुकाबले ग्रोथ 44.89% है - यह एक अच्छी बढ़त है।"

रिकॉर्ड्स की लगी लाइन 18वें दिन, रामायण धुरंधर 2 के बाद Rs 700 करोड़ नेट (हिंदी) तक पहुंचने वाली दूसरी सबसे तेज़ फ़िल्म बन गई है। रणवीर सिंह की फ़िल्म ने रिलीज़ के 10 दिनों के अंदर यह कामयाबी हासिल की। भारत में रणबीर की पिछली रिलीज़ के नेट कलेक्शन को देखें तो, रामायण अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई है। एनिमल के Rs 553.87 करोड़ (भारत में नेट) को पीछे छोड़ते हुए, रामायण का लक्ष्य भारत में Rs 1,000 करोड़ नेट का आंकड़ा छूना है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी ही एकमात्र भारतीय भाषा का मार्केट है जहां फ़िल्मों ने यह माइलस्टोन पार किया है। इसके बाद तेलुगु का नंबर आता है, RRR अकेली ऐसी फिल्म है जिसने 400 करोड़ रुपये के तेलुगु नेट क्लब में एंट्री की, जिसने 16 दिनों में यह आंकड़ा पार किया और 431.01 करोड़ रुपये की कमाई की। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक कोई भी तमिल, कन्नड़ या मलयालम वर्शन उस लेवल तक नहीं पहुंचा है।