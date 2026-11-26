एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रामायण ने दुनिया भर में 1,755.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जिसने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया, जिसने 1,742 करोड़ रुपये कमाए थे। 21वें दिन, रामायण ने भारत में 15,700 शो में 9.60 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इसने उसी दिन विदेशी मार्केट से भी 6 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की। फिल्म ने हर शो पर औसतन 6,115 रुपये कमाए।

रणबीर कपूर और यश की फिल्म रामायण ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया है। इस बड़ी कामयाबी ने डायरेक्टर नितेश तिवारी की इस एपिक फिल्म को चार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल कर दिया है। यह अब दंगल, धुरंधर 2 और बाहुबली 2 के बाद दुनिया भर में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है।