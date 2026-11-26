एंटरटेनमेंट डेस्क। रामायण ने दुनिया भर में 1,755.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जिसने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया, जिसने 1,742 करोड़ रुपये कमाए थे। 21वें दिन, रामायण ने भारत में 15,700 शो में 9.60 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इसने उसी दिन विदेशी मार्केट से भी 6 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की। फिल्म ने हर शो पर औसतन 6,115 रुपये कमाए।
रणबीर कपूर और यश की फिल्म रामायण ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया है। इस बड़ी कामयाबी ने डायरेक्टर नितेश तिवारी की इस एपिक फिल्म को चार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल कर दिया है। यह अब दंगल, धुरंधर 2 और बाहुबली 2 के बाद दुनिया भर में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है।
दिन के डोमेस्टिक कलेक्शन में हिंदी वर्शन का सबसे बड़ा हिस्सा रहा, जिसने 13,463 शो से 6.75 करोड़ रुपये कमाए। मलयालम वर्शन ने 811 शो से 1.10 करोड़ रुपये कमाए, जबकि कन्नड़ वर्शन ने 448 शो से 75 लाख रुपये कमाए।
तमिल वर्शन ने 565 शो से 70 लाख रुपये कमाए, जबकि तेलुगु वर्शन ने 413 शो से 30 लाख रुपये कमाए। फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 982.55 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इंडिया में इसकी ग्रॉस कमाई 1,173.60 करोड़ रुपये है। इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 582 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे वर्ल्डवाइड टोटल कमाई 1,755.60 करोड़ रुपये हो गई है।
Ramayan Shooting: रामायण में अकेले रावण-जटायु फाइट सीन को पूरा करने में साढ़े छह साल लगे
दंगल - Rs 2,070 करोड़
धुरंधर 2 - Rs 1,813.40 करोड़
बाहुबली 2 - Rs 1,788 करोड़
रामायण - Rs 1,755.60 करोड़
पुष्पा 2 - Rs 1,742 करोड़
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में हैं। कलाकारों में राजा दशरथ के रोल में अरुण गोविल, कैकेयी के रोल में लारा दत्ता, मंदोदरी के रोल में काजल अग्रवाल और सूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह भी हैं।
नमित मल्होत्रा के प्रोड्यूस किए हुए, दो पार्ट वाले इस एपिक में ऑस्कर-विनिंग कंपोज़र हैंस ज़िमर और ए.आर. रहमान का म्यूज़िक है। दूसरा पार्ट राम और रावण के बीच लड़ाई पर फोकस करेगा और यह दुनिया भर में दिवाली 2028 के दौरान रिलीज़ होने वाला है।
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