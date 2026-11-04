Ramayan Shooting: रामायण में अकेले रावण-जटायु फाइट सीन को पूरा करने में साढ़े छह साल लगे

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रामायण फिल्‍म इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्‍मों में से एक है। इसे लेकर रेाज नई खबरें सामने आती हैं, जिसे सुनकर दर्शकों के मन में इसके प्रति जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। अब एक नई खबर सामने आई है जो कि इसकी शूटिंग की कहानी बताती है। फिल्‍ममेकर नितेश तिवारी कहते हैं, 'रामायण में अकेले रावण-जटायु की लड़ाई के सीन को पूरा करने में साढ़े छह साल लगे थे। 'हज़ारों लोगों ने इस पर काम किया है'

एक एक्शन सीक्वेंस बनाने में साढ़े छह साल! इतना ही समय फिल्ममेकर नितेश तिवारी और उनकी टीम ने 'रामायण' में रावण और जटायु के बीच की लड़ाई को ज़िंदा करने में लगाया। इस बड़ी पौराणिक फिल्म को बनने में कई साल लग गए, और डायरेक्टर ने अब इसके कुछ सबसे बड़े सीक्वेंस को डिज़ाइन करने में लगी बहुत ज़्यादा मेहनत की एक झलक दिखाई है।

इस एपिक के खास पलों में से एक रावण और जटायु के बीच टकराव है। हालांकि यह लड़ाई रामायण का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसे बड़े पर्दे के लिए फिर से बनाना एक बहुत बड़ा काम साबित हुआ। नितेश ने बताया कि अकेले इस सीक्वेंस को पूरा करने में साढ़े छह साल लगे, जिसमें हज़ारों आर्टिस्ट और टेक्नीशियन शामिल थे। काम के स्केल के बारे में बात करते हुए, डायरेक्टर ने कहा, "आपको पता है कि रावण और जटायु की लड़ाई को खत्म करने में हमें कितना समय लगा? जब मैंने पिछले आर्टिस्ट को ब्रीफ किया था, तब से लेकर जब तक हमने पूरी चीज़ खत्म की, साढ़े छह साल। एक एक्शन सीक्वेंस।