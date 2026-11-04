Ramayan Shooting: रामायण में अकेले रावण-जटायु फाइट सीन को पूरा करने में साढ़े छह साल लगे

एंटरटेनमेंट डेस्क। रामायण फिल्म इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इसे लेकर रेाज नई खबरें सामने आती हैं, जिसे सुनकर दर्शकों के मन में इसके प्रति जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। अब एक नई खबर सामने आई है जो कि इसकी शूटिंग की कहानी बताती है। फिल्ममेकर नितेश तिवारी कहते हैं, 'रामायण में अकेले रावण-जटायु की लड़ाई के सीन को पूरा करने में साढ़े छह साल लगे थे। 'हज़ारों लोगों ने इस पर काम किया है'
एक एक्शन सीक्वेंस बनाने में साढ़े छह साल! इतना ही समय फिल्ममेकर नितेश तिवारी और उनकी टीम ने 'रामायण' में रावण और जटायु के बीच की लड़ाई को ज़िंदा करने में लगाया। इस बड़ी पौराणिक फिल्म को बनने में कई साल लग गए, और डायरेक्टर ने अब इसके कुछ सबसे बड़े सीक्वेंस को डिज़ाइन करने में लगी बहुत ज़्यादा मेहनत की एक झलक दिखाई है।
इस एपिक के खास पलों में से एक रावण और जटायु के बीच टकराव है। हालांकि यह लड़ाई रामायण का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसे बड़े पर्दे के लिए फिर से बनाना एक बहुत बड़ा काम साबित हुआ। नितेश ने बताया कि अकेले इस सीक्वेंस को पूरा करने में साढ़े छह साल लगे, जिसमें हज़ारों आर्टिस्ट और टेक्नीशियन शामिल थे।
काम के स्केल के बारे में बात करते हुए, डायरेक्टर ने कहा, "आपको पता है कि रावण और जटायु की लड़ाई को खत्म करने में हमें कितना समय लगा? जब मैंने पिछले आर्टिस्ट को ब्रीफ किया था, तब से लेकर जब तक हमने पूरी चीज़ खत्म की, साढ़े छह साल। एक एक्शन सीक्वेंस।
मैं इसके बारे में एक घंटे तक बात कर सकता हूँ, बस आपको यह बताने के लिए कि सब कुछ शुरू से बनाने में कितनी मेहनत लगी। और हज़ारों लोगों ने इस पर काम किया है," उन्होंने श्रेयस मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा।
डायरेक्टर ने यह भी बताया कि समय लेने वाला प्रोसेस सिर्फ़ एक्शन सीक्वेंस तक ही सीमित नहीं था। रावण के मशहूर पुष्पक विमान, जो महाकाव्य में दिखाया गया उड़ने वाला वाहन है, के डिज़ाइन को फाइनल करने में टीम को लगभग दो साल लगे। खबर है कि आर्टिस्ट ने फिल्म में दिखाए जाने वाले वर्जन पर पहुंचने से पहले लगभग 40 से 50 डिज़ाइन देखे।
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दिलचस्प बात यह है कि फाइनल डिज़ाइन टीम के ओरिजिनल विज़न से काफी अलग था। क्योंकि रावण-जटायु की लड़ाई शुरू में उड़ने वाली गाड़ी के पुराने वर्शन के हिसाब से सोची गई थी, इसलिए फिल्म बनाने वालों को इसके आखिरी रूप पर फैसला करने के बाद सीक्वेंस के कई पहलुओं पर दोबारा सोचना और काम करना पड़ा।
क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बताते हुए, नितेश ने कहा, "हमें उस तक पहुंचने में करीब दो साल लगे। और फिर बहुत सी चीजें बदल गईं, इसीलिए हमें रावण और जटायु की लड़ाई को आकार देने में इतना समय लगा।
क्योंकि पहले, हमने सोचा था कि पुष्पक विमान का डिज़ाइन कुछ ऐसा ही होगा, और हमने उसी के हिसाब से सीक्वेंस को आकार दिया। और जब हमें फाइनल डिज़ाइन पसंद आया, जो हमारी पहली सोच से बिल्कुल अलग था, तो हमें बहुत सारे बदलाव करने पड़े।
हमने फिल्म में जो डिज़ाइन देखा है, उसे फाइनल करने से पहले पुष्पक विमान के लिए लगभग 40-50 डिज़ाइन बनाए। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते थे जो उड़ने जैसा दिखे; हम चाहते थे कि उसमें किसी तरह का साइंस हो। क्योंकि मेरा मानना है, हम सभी मानते हैं कि उस समय जो कुछ भी हुआ उसके पीछे साइंस थी," डायरेक्टर ने समझाया।
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