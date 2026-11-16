Ramayan Sita Voice: ‘रामायणम् में साईं पल्लवी की आवाज में सीता का टच लाना था, कैसे किया?

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। नमित मल्होत्रा की रामायणम् ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर एक मॉन्यूमेंट माइलस्टोन अपने नाम करते हुए 1000 करोड़ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कनेक्शन का आंकड़ा अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में, फिल्म में सीता का किरदार निभाने वाली साई पल्लवी की आवाज और अभिनय के भावों को हिंदी में उतारने वाली अमी त्रिवेदी ने बताया कैसे उन्होंने अयोध्या छोड़ने वाले भावुक दृश्य से लेकर रावण के सामने सीता के आत्मविश्वास तक को खूबसूरती से अपनी आवाज के जरिए पेश किया है।

फिल्म ‘रामायणम्: पार्ट 1’ के हिंदी संस्करण में अभिनेत्री साई पल्लवी के किरदार सीता को अपनी आवाज देने वाली डबिंग आर्टिस्ट और अभिनेत्री अमी त्रिवेदी ने इस अनुभव को बेहद खास बताया है। 17 साल की उम्र में वॉयस आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाली अमी इससे पहले हैरी पॉटर, मुलान, ‘ब्लैक विडो’ की येलेना बेलोवा और 2025 में आई फिल्म ‘सुपरमैन’ में लॉइस लेन जैसे किरदारों को भी अपनी आवाज दे चुकी हैं।

मीडिया से की गई एक खास बातचीत में अमी त्रिवेदी ने बताया कि साई पल्लवी की आवाज और उनके अभिनय के अंदाज के साथ तालमेल बिठाना उनके लिए कैसा अनुभव रहा। उन्होंने यह भी बताया कि सीता जैसे महत्वपूर्ण और दिव्य किरदार को आवाज देते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी था। साई पल्लवी के अभिनय ने काम आसान बनाया साई पल्लवी की आवाज, संवाद बोलने के तरीके और भावनाओं को समझने के बारे में अमी ने कहा, “साई पल्लवी के किरदार के लिए ऑडिशन देना मुझे किसी दैवीय संयोग जैसा लगा। माइक्रोफोन पर मेरी आवाज उनके किरदार के साथ अच्छी तरह मेल खा गई। नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा ने भी यही बात कही।

जब मैंने उनका अभिनय देखा तो मुझे लगा कि अब उन्‍हके अभिनय के साथ पूरा न्याय करने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने बेहद खूबसूरती और सहजता से अपना किरदार निभाया है। उनका अभिनय इतना स्वाभाविक था कि उनके दृश्यों में खुद को ढालना मेरे लिए आसान हो गया। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूं।” अमी ने बताया कि किरदार को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्होंने फिल्म के निर्देशक और निर्माता के साथ बातचीत की थी। इस दौरान उनकी साई पल्लवी से भी बात हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि कुछ खास दृश्यों को निभाते समय उनके मन में क्या भाव चल रहे थे। अमी के मुताबिक, “हमारी बातचीत का मुख्य उद्देश्य किरदार की भावनाओं और उसके मूल स्वरूप को समझना था। सौभाग्य से मेरी आवाज साई की आवाज से मेल खा रही थी। इसके अलावा निर्देशक ने मुझे दृश्यों को किस तरह निभाना है, इस बारे में भी निर्देश दिए। मैंने साई से भी बात की थी। उन्होंने बताया कि कुछ दृश्यों को करते समय उनके मन में क्या चल रहा था। इससे मुझे अपने किरदार को समझने में काफी मदद मिली।” Ramayana Box Office Collection: रामायण ने दुनिया भर में ₹1,200 करोड़ का आंकड़ा पार किया सीता के किरदार की गरिमा बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती अमी ने बताया कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साई पल्लवी के अभिनय के साथ तालमेल बिठाते हुए सीता के किरदार की मूल भावनाओं को बनाए रखना था। उन्होंने कहा, “सीता एक दिव्य किरदार हैं और उनसे कई भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं उनके किरदार के साथ पूरी ईमानदारी बरतना चाहती थी। मुझे साई पल्लवी द्वारा तैयार किए गए अभिनय के दायरे में रहकर ही अपनी आवाज देनी थी। मैं अपने अभिनय को न तो जरूरत से ज्यादा करना चाहती थी और न ही कम। मैं नहीं चाहती थी कि किरदार को निभाते समय मेरी आवाज कहीं भी गलत लगे।” अयोध्या छोड़ने वाला दृश्य रहा बेहद खास फिल्म के एक खास दृश्य के बारे में बात करते हुए अमी ने बताया कि जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर जा रहे होते हैं और सीता वहां के नागरिकों को संबोधित करती हैं, तो उस दृश्य में कई तरह की भावनाएं दिखाई देती हैं।

उन्होंने कहा, “उस दृश्य में सीता की आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही वह एक रानी, राजकुमारी और योद्धा भी हैं। इसके बावजूद उनके भीतर बहुत दयालुता है। साई पल्लवी ने अपने अभिनय में इन सभी भावनाओं को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। एक जगह उनकी आवाज भी थोड़ी भर्रा जाती है। मुझे भी अपनी डबिंग में उनकी आवाज के उस बदलाव को उसी तरह उतारना था। नितेश तिवारी इस दृश्य को लेकर काफी स्पष्ट थे।” इसके अलावा अमी ने उस दृश्य का भी जिक्र किया, जिसमें रावण, जिसका किरदार यश निभा रहे हैं, सीता का हरण करके उन्हें अपने साथ ले जाता है। इस दृश्य में सीता रावण को संबोधित करते हुए कहती हैं, ‘मेरे राम आएंगे।’ अमी के अनुसार, इस दृश्य में भी कई तरह के भावनात्मक उतार-चढ़ाव हैं। साई पल्लवी के अभिनय को समझकर दी आवाज अमी ने बताया कि डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर उनका सबसे बड़ा उद्देश्य मूल कलाकार के अभिनय के साथ न्याय करना होता है। वह अपने व्यक्तिगत अंदाज को किरदार पर हावी नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने कहा, “आपको सिर्फ अपने किरदार को समझने की जरूरत होती है। जब मैं सीता के लिए आवाज दे रही थी, तब मेरा अपना अभिनय महत्वपूर्ण नहीं था। एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कलाकार के अभिनय के साथ पूरा न्याय करूं। मैंने खुद को साई पल्लवी के किरदार और उनके अभिनय में पूरी तरह ढालने की कोशिश की। मैं किरदार को अपने नजरिए से पेश नहीं करना चाहती थी।”