यह मुस्लिम एक्ट्रेस बनेगी Ramayan के 'लक्ष्मण' के घर की बहू, नाम जानकर माथा पकड़ लेंगे

एंटरटेनमेंट डेस्क। टीवी एक्ट्रेस सारा खान (Sara Khan) और सुनील लहरी (Sunil Lahri Son Krish Pathak) के बेटे कृष पाठक जल्द ही शादी की सभी रस्में पूरे रीति-रिवाज से निभाने वाले हैं। दोनों कुछ महीने पहले कोर्ट मैरिज कर चुके हैं और अब वे हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं के साथ भव्य तरीके से शादी रचाने जा रहे हैं।

हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो वायरल कपल की हल्दी सेरेमनी आज हुई, जिसकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। 5 दिसंबर को उनकी शादी होने वाली है, और रस्मों की शुरुआत बेहद धूमधाम से हो चुकी है। हल्दी के कार्यक्रम में टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे पहुंचे और कपल को शुभकामनाएं दीं।