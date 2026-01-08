300 रुपये की पूंजी और बस ड्राइवर का बेटा, अपनी जिद से इस स्टार ने बनाया करोड़ों का साम्राज्य

एंटरटेनमेंट डेस्क। संघर्ष की भट्टी में तपकर कुंदन बने सितारों की फेहरिस्त में 'रॉकिंग स्टार' यश का नाम सबसे ऊपर चमकता है। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस 6 साल की मासूम उम्र में यश ने असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर सिनेमा की दहलीज पर कदम रख दिया था। हालांकि, वह फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन यश के सपनों की फिल्म का क्लाइमेक्स अभी बाकी था। आज यश सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि कन्नड़ और बॉलीवुड सिनेमा का एक ऐसा 'ब्रांड' बन चुके हैं, जिनकी एक झलक के लिए दुनिया बेताब रहती है।

300 रुपये और बैंगलोर की अनजान गलियां यश का असली नाम यशवंत कुमार है। उनके पिता अरुण कुमार कर्नाटक परिवहन विभाग (KSRTC) में बस ड्राइवर थे। पिता की ईमानदारी और मध्यमवर्गीय परिवार की जरूरतों के बीच यश ने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की। एक समय ऐसा आया जब वह अपनी जेब में महज 300 रुपये लेकर घर से भागकर बैंगलोर आ गए। यश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें उस वक्त शहर से डर जरूर लगा, लेकिन वापसी का रास्ता उन्होंने खुद ही बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि वापस जाने का मतलब सपनों की मौत है।