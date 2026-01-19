शाह रुख खान की ‘किंग’ को लेकर बड़ा अपडेट, सिद्धार्थ आनंद के ट्वीट से रिलीज डेट पर बढ़ी हलचल

मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 03:32:10 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 03:32:10 PM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के किंग शाह रुख खान जब भी बड़े पर्दे पर लौटते हैं, इतिहास रच देते हैं। साल 2018 में फिल्म Zero के बाद उन्होंने फिल्मों से लंबा ब्रेक लिया, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी ने फैंस की बेचैनी और बढ़ा दी।

    करीब पांच साल बाद 2023 में शाह रुख खान ने जबरदस्त वापसी की और एक ही साल में Pathaan, Jawan और Dunki जैसी तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

    अब बीते कुछ समय से सुपरस्टार अपनी आने वाली फिल्मों की तैयारियों में व्यस्त हैं। इन्हीं में से एक बहुप्रतीक्षित फिल्म किंग (King) है, जिसका टाइटल वीडियो उनके जन्मदिन पर जारी किया गया था और इसे फैंस से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। अब दर्शकों की नजरें फिल्म की रिलीज डेट पर टिकी हैं।


    सिद्धार्थ आनंद ने दिया बड़ा हिंट

    फिल्म किंग को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले पठान में भी शाह रुख खान के साथ काम किया था। हाल ही में सिद्धार्थ आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लगातार दो पोस्ट शेयर किए। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा, “और…” जबकि दूसरे में लिखा, “द डेट…”।

    इन पोस्ट्स के बाद यह कयास तेज हो गए हैं कि मेकर्स जल्द ही फिल्म की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं।

    कब आ सकती है किंग?

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाह रुख खान की किंग को क्रिसमस वीक पर, यानी 25 दिसंबर 2025 के आसपास रिलीज किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक इस पर मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    दमदार होगी स्टारकास्ट

    किंग एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म बताई जा रही है, जिसमें शाह रुख खान के साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। इस फिल्म के जरिए सुहाना खान बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं। इसके अलावा फिल्म में अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, अरशद वारसी और राघव जुयाल अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

