शाहरुख खान के स्टारडम का कोई जवाब नहीं! ‘King’ रिलीज से पहले तरण आदर्श ने की सुपरस्टार की तारीफ

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। शाहरुख खान स्टारर फिल्म किंग इस दिसंबर बड़े पर्दे पर रिलीज की तैयारी है इसी बीच, दिग्गज ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने शाहरुख खान के स्टारडम और फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद के कॉम्बिनेशन को लेकर अपनी बात रखी है।

विजनरी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्टेड शाहरुख खान स्टारर मच एंटीसिपेटेड एक्शन से भरपूर फिल्म किंग सुपरस्टार द्वारा लीड किए जाने वाले स्टेलर कास्ट के साथ आती है। दुनिया भर में उत्साह पैदा करने वाली यह फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रलीज़ होने वाली है, ऐसे में दर्शक इसे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर हैं। क्योंकि फिल्म सभी के लिए सिल्वर स्क्रीन पर किसी सिनेमैटिक सेलिब्रेशन की तरह होने वाली है।