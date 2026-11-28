एंटरटेनमेंट डेस्‍क। ‘किंग’ के कई रंग लगातार दर्शकों के सामने आ रहे हैं! ‘तू मिल जाए’ में शाहरुख खान के रोमांटिक अंदाज और दमदार एक्शन अवतार से दर्शकों का दिल जीतने के बाद, उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म अब अपने नए धमाकेदार गाने ‘डैडी कूल (किंग वर्जन)’ के साथ मनोरंजन का स्तर बढ़ाने के लिए तैयार है।

शाहरुख खान अभिनीत इस गाने में करीना कपूर खान भी नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि इस गाने के जरिए हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक शाहरुख और करीना की जोड़ी 15 साल बाद एक बार फिर साथ आई है, जो दर्शकों के लिए किसी खास तोहफे से कम नहीं है।

अपनी जोशीली बीट्स, आकर्षक धुन और शानदार रेट्रो अंदाज के साथ ‘डैडी कूल (किंग वर्जन)’ दुनियाभर में लोकप्रिय गाने ‘डैडी कूल’ को एक नया बॉलीवुड टच देता है। इस जोशीले गाने में शाहरुख खान और करीना कपूर खान अपने शानदार डांस मूव्स से डांस फ्लोर पर आग लगाते नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान अपने खास अंदाज, आकर्षण और बॉलीवुड के पारंपरिक रंगीन मिजाज के साथ गाने में जान डालते हैं, वहीं करीना कपूर खान अपने स्टाइलिश और सदाबहार अंदाज से उनकी शानदार केमिस्ट्री को फिर से जीवंत करती हैं। बोनी एम. के मशहूर ग्लोबल हिट गाने ‘डैडी कूल’ की मूल भावना को बरकरार रखते हुए, जिसे फ्रैंक फारियन और जॉर्ज रेयम ने लिखा था, ‘डैडी कूल (किंग वर्जन)’ को सचिन-जिगर ने नए अंदाज में संगीतबद्ध किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायक अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने अपनी आवाज से इस गाने को और भी जोशीला और शानदार बना दिया है। यह भी पढ़ें- शाहरुख खान की KING का रनटाइम हो सकता है 3 घंटे 17 मिनट, इससे पहले 2006 में आई यह फिल्‍म थी तीन घंटे लंबी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने अपनी ऊर्जावान कोरियोग्राफी से गाने में चार चांद लगा दिए हैं। कुमार ने इसके हिंदी बोल लिखे हैं। इस तरह इंडस्ट्री के कई बेहतरीन कलाकारों ने मिलकर इस गाने को खास बनाया है।