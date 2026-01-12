सोनम रघुवंशी हत्याकांड को लेकर लेकर OTT पर आई दिल दहला देने वाली डॉक्यू सीरीज, जानें कहां देखें हनीमून से हत्या

एंटरटेनमेंट डेस्क। देश को झकझोर देने वाली कुछ खौफनाक घटनाएं अब ओटीटी पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज के रूप में सामने आई हैं। यह सीरीज उन सच्ची कहानियों पर आधारित है, जिन्होंने कभी पूरे देश को हैरान कर दिया था। अगर आप इस हफ्ते कुछ अलग और रियल क्राइम से जुड़ा कंटेंट देखना चाहते हैं, तो यह सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए।

हाल ही में रिलीज हुई इस डॉक्यू सीरीज को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिलीज के साथ ही इसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चर्चा बटोर ली है और IMDb पर इसे 10 में से 9.7 की शानदार रेटिंग दी गई है।

ओटीटी पर रिलीज हुई नई डॉक्यू सीरीज इस डॉक्यू सीरीज का नाम हनीमून से हत्या है। यह उन सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिनमें महिलाओं द्वारा अपने पतियों की हत्या की गई। सीरीज में ऐसे मामलों को दिखाया गया है, जो अपने समय में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे और जिनकी सच्चाई आज भी लोगों को झकझोर देती है। इन चर्चित मामलों पर है आधारित डॉक्यू सीरीज में मेघालय सोनम रघुवंशी केस, भिवानी इन्फ्लुएंसर केस, मेरठ ब्लू ड्रम केस, मुंबई के नालासोपारा टाइल केस और दिल्ली इलेक्ट्रिक शॉक केस जैसे चर्चित हत्याकांडों को शामिल किया गया है। इन सभी मामलों को विस्तार से दिखाते हुए यह समझने की कोशिश की गई है कि आखिर इन हत्याओं के पीछे की वजह क्या थी।