एंटरटेनमेंट डेस्‍क। स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार के लिए एकता कपूर के शो ‘दिल की बेवफाइयां’ में गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या की पहली ऑनस्क्रीन जोड़ी पहले से ही सुर्खियों में है। अब शो के नए म्यूज़िक वीडियो ने इस जोड़ी की चर्चा और बढ़ा दी है। मानव और जानकी बनकर दोनों जिस सहजता से साथ थिरकते हैं, उसे देखकर मन करता है कि इस जोड़ी की कहानी भी जानें। जावेद अली और नीति मोहन की आवाज़ों में प्यार की मिठास है। उसी मिठास के बीच एक कसक भी सुनाई देती है। मानव के मन में उन ख्वाहिशों का खयाल है जो अब भी अधूरी हैं। जानकी चाहती है कि वह एक बार उस ज़िंदगी को भी देखे जो दोनों ने मिलकर बनाई है।

यहां म्यूज़िक वीडियो देखें मानव की कहानी: जब ‘कभी करेंगे’ बन जाता है ‘काश, कर लिया होता’ “जो मिल गया ठीक है, जो ना मिला उसकी तलाश बाकी है!” अपनी पत्नी के साथ नाचते हुए मानव के मन में ये शब्द क्यों हैं? उसके पास घर में सबकी ज़रूरतों का हिसाब है। माता-पिता की दवाइयों से लेकर बच्चों के एडमिशन तक, उसे सब याद रहा है। अपनों के सपने पूरे करने में उसे खुशी भी मिली है। अब जब अपनी ख्वाहिशों की बारी आती है, तब उसे एहसास होता है कि कितनी चीज़ें उसने ‘फिर कभी’ के लिए छोड़ दी थीं।

इसी एहसास से एक प्रेम गीत में मिडलाइफ़ क्राइसिस की झलक मिलती है। शादी के 20 साल बाद मानव पहली बार ठहरकर सोचता है कि जिस ‘कभी’ के भरोसे उसने अपने सपने टाले थे, वह आखिर कब आएगा? जुड़वां बच्चों की मां बनने के बाद बोलीं श्रद्धा आर्या, अलविदा का मौका भी नहीं मिला” जानकी की कहानी: “मेरी नज़र से देखो तो सब काफी है” जानकी की बात में सबसे प्यारे शब्द हैं, ‘मेरी नज़र से देखो’। जहाँ मानव को कोई अधूरा सपना याद आता है, वहीं जानकी को याद आता है कि उन दिनों दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी सँवार रहे थे। उसके हिस्से में भी कुछ ‘काश’ हैं। कभी वह सोचती है कि अपना फैशन लेबल शुरू किया होता तो आज कहाँ होती, या गाने का शौक थोड़ा और आगे बढ़ाया होता तो ज़िंदगी कैसी होती। इसीलिए जब वह कहती है कि उसके पास जो है, वह ‘काफी’ है, तो उस बात के मायने समझ आते हैं। वह उन सपनों को याद करते हुए भी अपनी आज की ज़िंदगी से खुश है। इस गीत में उसकी खुशी बस इतनी-सी है कि उसका हमसफ़र उसके साथ थिरक रहा है।