Shweta Tiwari ने बेड पर लेटकर दिए किलर पोज, 45 की उम्र में एक्ट्रेस को देख आंखें मसलने लगे लोग

एंटरटेनमेंट डेस्क। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा श्वेता तिवारी हमेशा ही सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। इन दिनों उनकी बेडरूम फोटोज इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर फैंस लगातार कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं। फैंस को फिर दीवाना बना रहीं श्वेता तिवारी कसौटी ज़िंदगी की से हर घर में पहचान बनाने वाली श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) अपनी फिटनेस और ग्लैमरस लुक से आज भी नई एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर देती हैं। सोशल मीडिया पर वह बेहद एक्टिव रहती हैं और अपनी नई-नई तस्वीरों से फैंस को सरप्राइज देती रहती हैं।

इस बार सामने आईं उनकी फ्रेश फोटोज में श्वेता बेड पर लेटी हुई किलर पोज़ देती दिख रही हैं। पिंक नाइटसूट में उनकी ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं। सोशल मीडिया पर छाईं श्वेता की बेडरूम फोटोज अभिनेत्री के इंस्टाग्राम पर उनकी कई स्टाइलिश और ग्लैमरस फोटोज मौजूद हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। श्वेता बेड पर रिलैक्स मोड में हाथ में किताब लिए नजर आ रही हैं और कैमरे की ओर बेहद आकर्षक पोज़ दे रही हैं। फैंस को श्वेता का यह अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। 45 की उम्र में भी उनकी फिटनेस और ग्लो सभी को हैरान कर रहा है।