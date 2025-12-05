मेरी खबरें
    Shweta Tiwari ने बेड पर लेटकर दिए किलर पोज, 45 की उम्र में एक्ट्रेस को देख आंखें मसलने लगे लोग

    Shweta Tiwari Photos: छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा श्वेता तिवारी हमेशा ही सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। इन दिनों उनकी बेडरूम फोटोज इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर फैंस लगातार कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 09:24:53 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 09:24:53 AM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा श्वेता तिवारी हमेशा ही सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। इन दिनों उनकी बेडरूम फोटोज इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर फैंस लगातार कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं।

    फैंस को फिर दीवाना बना रहीं श्वेता तिवारी

    naidunia_image

    कसौटी ज़िंदगी की से हर घर में पहचान बनाने वाली श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) अपनी फिटनेस और ग्लैमरस लुक से आज भी नई एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर देती हैं। सोशल मीडिया पर वह बेहद एक्टिव रहती हैं और अपनी नई-नई तस्वीरों से फैंस को सरप्राइज देती रहती हैं।

    इस बार सामने आईं उनकी फ्रेश फोटोज में श्वेता बेड पर लेटी हुई किलर पोज़ देती दिख रही हैं। पिंक नाइटसूट में उनकी ये तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं।

    सोशल मीडिया पर छाईं श्वेता की बेडरूम फोटोज

    naidunia_image

    अभिनेत्री के इंस्टाग्राम पर उनकी कई स्टाइलिश और ग्लैमरस फोटोज मौजूद हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है।

    श्वेता बेड पर रिलैक्स मोड में हाथ में किताब लिए नजर आ रही हैं और कैमरे की ओर बेहद आकर्षक पोज़ दे रही हैं। फैंस को श्वेता का यह अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। 45 की उम्र में भी उनकी फिटनेस और ग्लो सभी को हैरान कर रहा है।


    फैंस ने किए रोमांटिक कमेंट

    naidunia_image

    श्वेता की इन तस्वीरों पर लोगों ने खूब प्यार बरसाया।

    एक यूजर ने लिखा - 'उफ्फ ये अदाएं, उफ्फ ये मस्तियां… देखते ही डूब जाती हैं मेरी कश्तियां… तुझे देखकर नींद उड़ जाती है, डर लगता है कहीं मिल न जाओ… अगर मिल गई तो बर्बाद होगी मेरी हस्तियां…'

    ऐसे ही कई यूजर्स उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं और पोस्ट पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं।

