'मैं आगे बढ़ चुका...', Smriti Mandhana और पलाश मुच्छल की शादी कैंसिल, अफवाहों के बीच जारी हुए स्टेटमेंट्स

एंटरटेनमेंट डेस्क: क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और संगीतकार पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की शादी को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार विवाद और अफवाहें सामने आ रही थीं। हल्दी और मेहंदी की रस्में पूरी होने के बाद जब शादी के बाकी फंक्शन रुकने की खबर आई, तो फैंस चौंक गए। शुरुआत में जानकारी मिली कि स्मृति मंधाना के पिता की तबियत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके थोड़ी देर बाद यह खबर भी आई कि पलाश को एसिडिटी की समस्या के कारण अस्पताल ले जाया गया।

हल्दी और मेहंदी के कार्यक्रम पूरे हो चुके थे और अगले दिन शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही विवाद सामने आ गया। अफवाहें यह भी कह रही थीं कि स्मृति ने शादी से एक दिन पहले पलाश को एक कोरियोग्राफर के साथ धोखा देते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद शादी रोक दी गई। सोशल मीडिया पर चैट लीक और अन्य दावे भी फैलने लगे, लेकिन इनकी पुष्टि किसी स्रोत ने नहीं की।

अब इस पूरे मामले पर स्मृति और पलाश दोनों ने अपनी-अपनी इंस्टा स्टोरी के माध्यम से आधिकारिक बयान जारी कर अफवाहों से बचने और उनकी निजी जिंदगी की इज्जत करने की अपील की है।

पिछले कुछ हफ्तों से मेरी निजी जिंदगी को लेकर काफी तरह की बातें और अटकलें लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि अब इस बारे में बोलना जरूरी है। मैं बहुत निजी स्वभाव की इंसान हूं और अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखना चाहती हूं, लेकिन मैं यह साफ करना चाहती हूं कि शादी अब रद्द हो चुकी है। मैं यहीं इस विषय को समाप्त करना चाहती हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस बात का सम्मान करें। दोनों परिवारों की प्राइवेसी का ख्याल रखें और हमें थोड़ा समय और स्पेस दें, ताकि हम अपनी भावनाओं को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। मेरा मानना है कि हम सभी की जिंदगी में एक बड़ी वजह और उद्देश्य होता है, और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश का प्रतिनिधित्व करना रहा है। मैं भारत के लिए खेलते रहना चाहता हूं, मैच जीतना चाहता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉफी देश के नाम करना चाहता हूं। यही मेरा फोकस है और हमेशा रहेगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। अब आगे बढ़ने का समय है। -स्मृति मंधाना

पलाश मुच्छल का आधिकारिक बयान