मां बनने वाली हैं TV की 'पार्वती', इस खास अंदाज में फैंस के साथ शेयर की गुड न्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क। टीवी शो ‘देवों के देव… महादेव’ में देवी पार्वती का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया (Sonarika Bhadoria) अब मां बनने वाली हैं।
शादी के डेढ़ साल बाद उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की खुशी फैंस के साथ शेयर की है। हाल ही में एक्ट्रेस ने पति विकास पराशर के साथ खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट कराया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।
सोनारिका द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा है। वहीं पति विकास पराशर भी उन पर खूब प्यार लुटाते दिख रहे हैं। किसी तस्वीर में वे उनका हाथ थामे हुए दिखते हैं, तो किसी में वह पत्नी के माथे पर किस करते नजर आते हैं। उनके चेहरे की ग्लो को देखकर फैंस पूछ रहे हैं, 'इतना प्रेग्नेंसी ग्लो कैसे?'
बेबी बंप की तस्वीरें पोस्ट करते हुए सोनारिका ने लिखा - 'दिसंबर. Our little miracle is on the way! Feeling blessed and excited for this new chapter.'
इस खूबसूरत अनाउंसमेंट के बाद सेलिब्रिटीज़ और फैंस लगातार उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं।
सोनारिका और विकास पराशर ने फरवरी 2024 में शादी की थी। शादी से पहले दोनों कई साल तक रिलेशनशिप में थे। हालांकि, यह कपल लाइमलाइट से दूरी बनाकर शांत और निजी जीवन जीने में यकीन रखता है।
सोनारिका ने टीवी इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान ‘देवों के देव… महादेव’ में देवी पार्वती (आदिशक्ति) के किरदार से बनाई।
जन्म - 3 दिसंबर 1992, मुंबई
परिवार - राजपूत परिवार
पिता - स्वर्गीय विजय भदौरिया (व्यवसायी)
मां - स्वाति भदौरिया
भाई - विक्रम भदौरिया