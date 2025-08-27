मेरी खबरें
    'पागल हो जाती हूं जब...' Govinda से तलाक की अफवाहों के बीच Sunita Ahuja ने बताई रिश्ते की सच्चाई

    Govinda-Sunita Ahuja Divorce Rumours: बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) पिछले दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे। तलाक की खबरों के बीच अब सुनीता ने खुद सामने आकर इन अफवाहों पर विराम लगाया है। उन्होंने अपने रिश्ते की सच्चाई का खुलासा किया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 12:39:32 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 12:43:01 PM (IST)
    'पागल हो जाती हूं जब...' Govinda से तलाक की अफवाहों के बीच Sunita Ahuja ने बताई रिश्ते की सच्चाई
    Govinda and Sunita Ahuja

    HighLights

    1. गोविंदा-सुनीता आहूजा कुछ दिनों से सुर्खियों में रहे।
    2. तलाक की खबरों के बीच सुनीता ने कही ये बात।
    3. सुनीता आहूजा ने अपने रिश्ते की सच्चाई बताई।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) पिछले दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे। तलाक की खबरों के बीच अब सुनीता ने खुद सामने आकर इन अफवाहों पर विराम लगाया है।

    सुनीता आहूजा ने न सिर्फ अपने रिश्ते की सच्चाई बताई बल्कि यह भी खुलासा किया कि गोविंदा उन्हें प्यार से क्या कहकर बुलाते हैं।

    Sunita Ahuja ने बताई सच्चाई

    इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए एक हालिया इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने कहा, 'जब गोविंदा मुझे प्यार से सोना कहते हैं, तो मैं पागल हो जाती हूं। यही एक शब्द मुझे बेहद खास महसूस करवाता है।'

    सुनीता की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। फैंस भी इस कपल की बॉन्डिंग और मजेदार केमिस्ट्री पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

    तलाक की अफवाहों पर लगाया ब्रेक

    पिछले कुछ समय से गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आ रही थीं। रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया था कि सुनीता ने 6 महीने पहले तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी। इसके बाद दोनों के अलग रहने और बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर भी बातें उठीं।

    लेकिन अब सुनीता ने साफ कर दिया है कि उनके और गोविंदा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 38 साल की शादी के बाद भी उनका रिश्ता अटूट है और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता।

    कपल की बॉन्डिंग पर फैंस ने लुटाया प्यार

    गोविंदा और सुनीता की जोड़ी हमेशा से फैंस की फेवरेट रही है। दोनों की शादी को 38 साल पूरे हो चुके हैं और समय-समय पर उनके बीच की ट्यूनिंग सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती है। तलाक की अफवाहों के बीच अब इस कपल का रोमांटिक खुलासा फैंस के लिए किसी गुड न्यूज़ से कम नहीं है।

