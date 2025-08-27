'पागल हो जाती हूं जब...' Govinda से तलाक की अफवाहों के बीच Sunita Ahuja ने बताई रिश्ते की सच्चाई

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) पिछले दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे। तलाक की खबरों के बीच अब सुनीता ने खुद सामने आकर इन अफवाहों पर विराम लगाया है।

सुनीता आहूजा ने न सिर्फ अपने रिश्ते की सच्चाई बताई बल्कि यह भी खुलासा किया कि गोविंदा उन्हें प्यार से क्या कहकर बुलाते हैं।

Sunita Ahuja ने बताई सच्चाई

इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए एक हालिया इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने कहा, 'जब गोविंदा मुझे प्यार से सोना कहते हैं, तो मैं पागल हो जाती हूं। यही एक शब्द मुझे बेहद खास महसूस करवाता है।'

सुनीता की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। फैंस भी इस कपल की बॉन्डिंग और मजेदार केमिस्ट्री पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

तलाक की अफवाहों पर लगाया ब्रेक

पिछले कुछ समय से गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आ रही थीं। रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया था कि सुनीता ने 6 महीने पहले तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी। इसके बाद दोनों के अलग रहने और बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर भी बातें उठीं।