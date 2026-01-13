मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 05:58:52 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 05:58:52 PM (IST)
    बॉक्स ऑफिस पर 'सनी' धमाका... 2026 में गदर मचाने आ रहे हैं सनी देओल, बॉर्डर-2 सहित रिलीज होंगी 7 बड़ी फिल्में
    2026 में गदर मचाने आ रहे हैं सनी देओल

    एंटरटेनमेंट डेस्क। साल 2026 भारतीय सिनेमा के इतिहास में सनी देओल के नाम रहने वाला है। 2023 में 'गदर 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद, सनी पाजी अब एक-दो नहीं, बल्कि पूरी 7 फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस और OTT पर राज करने के लिए तैयार हैं। देशभक्ति, इमोशन और तगड़े एक्शन से लैस उनकी फिल्मों का सिलसिला साल की शुरुआत से लेकर अंत तक जारी रहेगा।

    आइए जानते हैं सनी देओल के उन 7 बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो 2026 में थिएटर्स और नेटफ्लिक्स पर दस्तक देंगे...

    1. बॉर्डर 2 (Border 2)

    2026 की सबसे बड़ी शुरुआत 'बॉर्डर 2' के साथ होगी। 1997 की कल्ट क्लासिक फिल्म के इस सीक्वल में सनी देओल एक बार फिर 'फतेह सिंह कलेर' के रूप में नजर आएंगे। फिल्म में उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई फौज भी दिखेगी।


    रिलीज डेट: 23 जनवरी 2026

    2. रामायण (Ramayana)

    नितेश तिवारी की इस भव्य माइथोलॉजिकल फिल्म में सनी देओल महाबली हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर (राम) और यश (रावण) के साथ सनी पाजी को स्क्रीन शेयर करते देखना फैंस के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होगा।

    रिलीज डेट: दिवाली 2026

    3. लाहौर 1947 (Lahore 1947)

    आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म के जरिए सनी देओल और निर्देशक राजकुमार संतोषी की ब्लॉकबस्टर जोड़ी सालों बाद लौट रही है। फिल्म में प्रीति जिंटा भी लंबे समय बाद पर्दे पर वापसी करेंगी।

    संभावित रिलीज: 2026

    4. गबरू (Gabru)

    'जाट' के बाद सनी अब 'गबरू' बनकर आ रहे हैं। शशांक उदापुरकर के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में देशभक्ति और भावनाओं का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा।

    रिलीज डेट: 13 मार्च 2026

    5. बाप (Baap)

    90 के दशक के एक्शन हीरोज का महासंगम इस फिल्म में दिखेगा। सनी देओल के साथ इसमें मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ एक साथ स्क्रीन पर धमाका करेंगे।

    संभावित रिलीज: समर 2026

    6. सूर्या (Soorya)

    यह मलयालम सुपरहिट फिल्म 'जोसेफ' की हिंदी रीमेक है। इसमें सनी देओल एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आएंगे, जो एक इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देता है।

    संभावित रिलीज: 2026

    7. इक्का (IKKA) - OTT डेब्यू

    सनी देओल 2026 में अपना डिजिटल डेब्यू भी करेंगे। सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा के निर्देशन में बनी फिल्म 'इक्का' सीधे नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होगी। फिल्म में सनी के साथ अक्षय खन्ना, दीया मिर्जा और संजीदा शेख अहम किरदारों में हैं।

