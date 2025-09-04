मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Teachers Day 2025: टीचर्स डे पर बजाएं ये 7 बेस्ट हिंदी गाने, सब हो जाएंगे आपके दीवाने

    भारत में हर साल 05 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teachers’ Day 2025) मनाया जाता है। अगर आप भी इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं टीचर्स डे के लिए बेहतरीन हिंदी गानों की लिस्ट जिन्हें आप अपने गुरुजनों को समर्पित कर सकते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 04:05:46 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 04:10:38 PM (IST)
    Teachers Day 2025: टीचर्स डे पर बजाएं ये 7 बेस्ट हिंदी गाने, सब हो जाएंगे आपके दीवाने
    Teachers Day 2025 Hindi Songs

    HighLights

    1. भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं।
    2. Teachers Day 2025 के लिए बेस्ट हिंदी गाने।
    3. आप अपने गुरुजनों को समर्पित कर सकते हैं।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। भारत में हर साल 05 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teachers’ Day 2025) मनाया जाता है। यह दिन पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

    इस खास अवसर पर छात्र अपने शिक्षकों को सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं - कभी कार्ड और गिफ्ट देकर तो कभी कविता और गाने गाकर।

    अगर आप भी इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं टीचर्स डे के लिए बेहतरीन हिंदी गानों की लिस्ट जिन्हें आप अपने गुरुजनों को समर्पित कर सकते हैं।

    Teachers Day 2025 के लिए बेस्ट हिंदी गाने

    1. 'Ruk Jaana Nahin' - फिल्म Imtihaan (1974)

    यह क्लासिक गाना विद्यार्थियों को कभी हार न मानने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसे शिक्षक दिवस पर अपने गुरु को समर्पित करना बेहतरीन रहेगा।

    2. 'Kholo Kholo Darwaze' - फिल्म Taare Zameen Par (2007)

    यह गीत उन शिक्षकों के लिए है जो बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को पहचानते हैं और उन्हें अपनी राह खोजने की प्रेरणा देते हैं।

    3. 'Aashayein' - फिल्म Iqbal (2005)

    आशा और विश्वास से भरा यह गीत उन शिक्षकों के लिए बिल्कुल सही है जो छात्रों के सपनों को साकार करने का जज्बा जगाते हैं।

    4. 'Aye Khuda' - फिल्म Paathshaala (2010)

    यह भावपूर्ण गीत शिक्षक-छात्र रिश्ते को और मजबूत करता है। इसमें गुरु को मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में दर्शाया गया है।

    5. 'Sir Sir O Sir' - फिल्म Sir (1993)

    यह गाना छात्रों और शिक्षक के बीच दोस्ती व सम्मान की भावना को व्यक्त करता है।

    6. 'Hum Honge Kamyab' (We Shall Overcome - हिंदी वर्जन)

    यह गीत संघर्षों और मुश्किलों के बीच भी उम्मीद और आत्मविश्वास जगाता है। इसे टीचर डे पर समूह में गाना बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

    7. 'Chak De! India' - फिल्म Chak De! India (2007)

    यह गाना उन शिक्षकों या कोच को समर्पित किया जा सकता है जो अपने विद्यार्थियों में जीत की ललक और मेहनत का जज्बा जगाते हैं।

    यह भी पढ़ें- Teachers Day Wishes 2025: अपने शिक्षकों को इस खास अंदाज में दें टीचर्स डे की शुभकामनाएं

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.