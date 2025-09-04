मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Teachers Day Wishes 2025: अपने शिक्षकों को इस खास अंदाज में दें टीचर्स डे की शुभकामनाएं

    Teachers Day Wishes In Hindi: अगर आप भी इस टीचर्स डे पर अपने शिक्षक को स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं, तो यहां दी गई 10 बेहतरीन Teachers Day Wishes 2025 की मदद से उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 03:45:51 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 03:48:02 PM (IST)
    Teachers Day Wishes 2025: अपने शिक्षकों को इस खास अंदाज में दें टीचर्स डे की शुभकामनाएं
    शिक्षक को दें टीचर्स डे की शुभकामनाएं

    HighLights

    1. 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है।
    2. शिक्षक को दें टीचर्स डे की शुभकामनाएं।
    3. 10 बेहतरीन Teachers Day Wishes

    डिजिटल डेस्क। भारत में शिक्षक दिवस (Teacher’s Day 2025) हर साल 05 सितंबर को बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है।

    यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस खास मौके पर विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करते हैं।

    अगर आप भी इस टीचर्स डे पर अपने शिक्षक को स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं, तो यहां दी गई 10 बेहतरीन Teachers Day Wishes 2025 की मदद से उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं।

    शिक्षक को दें टीचर्स डे की शुभकामनाएं (Teachers Day Wishes Wishes In Hindi)

    1. 'एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों के जीवन को उज्जवल करता है, उसका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। हैप्पी टीचर्स डे!'

    2. 'एक शिक्षक का आशीर्वाद जीवन को रोशनी से भर देता है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।'

    3. 'अच्छा शिक्षक हमेशा अपने छात्र को बड़ा करने और अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता है। Happy Teachers Day 2025!'

    4. 'शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत भी सिखाते हैं।'

    5. 'शिक्षक हमें सकारात्मक नजरिया और सपनों को पूरा करने का जुनून सिखाते हैं।'

    6. 'एक अच्छे शिक्षक की पहचान उनके सफल छात्र होते हैं। हमें गर्व है कि आप हमारे शिक्षक हैं।'

    7. 'शिक्षक जीवन का वह अनमोल रत्न हैं, जो अंधेरे में भी उजाला कर देते हैं।'

    8. 'अपने सपनों से भटकने पर जो हमें सही राह दिखाएं, वही सच्चे शिक्षक कहलाते हैं।'

    9. 'आपके मार्गदर्शन ने हमें हमेशा आगे बढ़ने और सपनों को साकार करने की ताकत दी है।'

    10. 'शिक्षक वह रोशनी है जो हमेशा अपने छात्रों का मार्ग प्रशस्त करती रहती है। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।'

    यह भी पढ़ें- Teacher’s Day 2025: गुरु-शिष्य के रिश्ते को दिखाती हैं बॉलीवुड की ये 7 फिल्में, टीचर्स डे पर जरूर देखें

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.