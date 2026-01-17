विक्की कौशल की 'छावा' पर फिर छिड़ी बहस, ए आर रहमान बोले- समाज को बांटने वाली फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क। मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म 'छावा' (Chhaava) की बॉक्स ऑफिस सफलता के महीनों बाद, ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान के एक ताजा बयान ने नई बहस छेड़ दी है। रहमान ने फिल्म को 'विभाजनकारी' (Divisive) करार देते हुए इसके पीछे की मंशा पर अपनी बेबाक राय साझा की है।

विक्की कौशल अभिनीत इस फिल्म ने साल 2025 में ऐतिहासिक कमाई की, लेकिन औरंगजेब और संभाजी महाराज के चित्रण को लेकर यह विवादों से भी घिरी रही। हाल ही में 'बीबीसी एशियन नेटवर्क' को दिए एक इंटरव्यू में एआर रहमान ने फिल्म के सामाजिक प्रभाव पर खुलकर बात की।

"दर्शकों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। लोग समझदार हैं और उनके पास अपना 'जमीर' (विवेक) है। वे जानते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या महज एक चालबाजी। मुझे इस फिल्म का संगीत देने पर गर्व है क्योंकि यह हर मराठा की आत्मा से जुड़ी है।"

जब रहमान से पूछा गया कि क्या 'छावा' एक बांटने वाली फिल्म थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, "हां, यह एक बांटने वाली फिल्म है। मुझे लगता है कि इसने विभाजन को भुनाया है, लेकिन फिल्म का असल उद्देश्य वीरता और बहादुरी की गाथा को सामने लाना था।"

फिल्म की रिलीज के बाद महाराष्ट्र के कई हिस्सों, विशेषकर नागपुर में अशांति और विरोध प्रदर्शन की खबरें आई थीं। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने फिल्म में मुगल शासक औरंगजेब के चित्रण को लेकर जनता के गुस्से को इस हिंसा की मुख्य वजह बताया था।

'बॉलीवुड की राजनीति ने छीना काम'

इंटरव्यू के दौरान रहमान ने बॉलीवुड में अपने संघर्षों पर भी बात की। उन्होंने दोहराया कि फिल्म इंडस्ट्री की आंतरिक राजनीति के कारण उन्हें पिछले 8 सालों से वह काम नहीं मिला जिसके वे हकदार थे।

रहमान ने कहा, 'कुछ फिल्में बहुत बुरी नीयत से बनाई जाती हैं, और मैं ऐसी फिल्मों और उनकी नकारात्मकता से हमेशा दूर रहना चाहता हूं।'

यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'Ikkis' देखने से क्यों कतरा रही हैं हेमा मालिनी? वजह जानकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

संगीत से धर्म परिवर्तन तक का सफर

एआर रहमान का जन्म 1967 में मद्रास (अब चेन्नई) में दिलीप कुमार राजगोपाला के रूप में हुआ था। संगीत की दुनिया में कदम रखने के बाद, साल 1989 में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर 'अल्ला रक्खा रहमान' (एआर रहमान) रख लिया। तब से लेकर आज तक वे वैश्विक स्तर पर भारतीय संगीत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।