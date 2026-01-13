मेरी खबरें
    धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'Ikkis' देखने से क्यों कतरा रही हैं हेमा मालिनी? वजह जानकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

    Ikkis Movie: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को डेढ़ महीना बीत चुका है, लेकिन 'देओल परिवार' और उनके चाहने वालों के लिए इस खालीपन को भर पाना ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 03:57:01 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 03:57:01 PM (IST)
    'Ikkis' देखने से क्यों कतरा रही हैं हेमा मालिनी?

    1. 'Ikkis' की स्क्रीनिंग से क्यों दूर रहीं हेमा मालिनी
    2. बेटे सनी देओल और सलमान खान भी हुए भावुक
    3. अगस्त्य नंदा की फिल्म में धर्मेंद्र का आखिरी कैमियो

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को डेढ़ महीना बीत चुका है, लेकिन 'देओल परिवार' और उनके चाहने वालों के लिए इस खालीपन को भर पाना नामुमकिन साबित हो रहा है। हाल ही में धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसे देख फैंस की आंखें नम हो गईं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि धर्मेंद्र की पत्नी और 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने अब तक यह फिल्म नहीं देखी है।

    फिल्म न देख पाने की वजह है 'भावुकता'

    एक हालिया बातचीत में हेमा मालिनी ने खुद साझा किया कि वह अब तक अपने पति की आखिरी परफॉर्मेंस देखने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई हैं। उन्होंने कहा, "जब यह फिल्म रिलीज हुई, तब मैं मथुरा में अपने काम में व्यस्त थी। सच कहूं तो मैंने अभी तक 'इक्कीस' नहीं देखी है, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला पल होगा। मेरी बेटी भी मुझसे यही कह रही थी। शायद मैं इसे तब देखूंगी, जब मेरे घाव थोड़े भरने लगेंगे।"


    'इक्कीस' की स्क्रीनिंग में नम थीं सबकी आंखें

    1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म की मुंबई में विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी। वहां सनी देओल और सलमान खान समेत बॉलीवुड के तमाम सितारे 'ही-मैन' को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। ट्रेलर लॉन्च के दौरान सनी देओल भी अपने पिता को याद कर रो पड़े थे। धर्मेंद्र की यह फिल्म उनके करियर की एक यादगार विदाई (Tribute) मानी जा रही है।

    अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र का यादगार साथ

    श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी 'इक्कीस' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

    • मुख्य भूमिका: अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने शहीद अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है।

    • धर्मेंद्र का रोल: फिल्म में धर्मेंद्र एक बेहद अहम और प्रभावशाली भूमिका में नजर आए हैं, जो दर्शकों के दिल को छू लेती है।

    • कहानी: यह 21 साल के 'सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल' की वीरता की गाथा है, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

    • सह-कलाकार: फिल्म में जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं।

    एक युग का अंत

    धर्मेंद्र केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक युग का नाम थे। उनकी अंतिम फिल्म 'इक्कीस' न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि धर्मेंद्र जैसे महान कलाकार को सिनेमाई जगत की तरफ से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि बड़े पर्दे पर उन्हें आखिरी बार देखना एक ऐतिहासिक और हृदयविदारक अनुभव है।

