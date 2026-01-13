धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'Ikkis' देखने से क्यों कतरा रही हैं हेमा मालिनी? वजह जानकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन को डेढ़ महीना बीत चुका है, लेकिन 'देओल परिवार' और उनके चाहने वालों के लिए इस खालीपन को भर पाना नामुमकिन साबित हो रहा है। हाल ही में धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसे देख फैंस की आंखें नम हो गईं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि धर्मेंद्र की पत्नी और 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने अब तक यह फिल्म नहीं देखी है।
एक हालिया बातचीत में हेमा मालिनी ने खुद साझा किया कि वह अब तक अपने पति की आखिरी परफॉर्मेंस देखने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई हैं। उन्होंने कहा, "जब यह फिल्म रिलीज हुई, तब मैं मथुरा में अपने काम में व्यस्त थी। सच कहूं तो मैंने अभी तक 'इक्कीस' नहीं देखी है, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला पल होगा। मेरी बेटी भी मुझसे यही कह रही थी। शायद मैं इसे तब देखूंगी, जब मेरे घाव थोड़े भरने लगेंगे।"
1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म की मुंबई में विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी। वहां सनी देओल और सलमान खान समेत बॉलीवुड के तमाम सितारे 'ही-मैन' को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। ट्रेलर लॉन्च के दौरान सनी देओल भी अपने पिता को याद कर रो पड़े थे। धर्मेंद्र की यह फिल्म उनके करियर की एक यादगार विदाई (Tribute) मानी जा रही है।
श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी 'इक्कीस' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
धर्मेंद्र केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक युग का नाम थे। उनकी अंतिम फिल्म 'इक्कीस' न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि धर्मेंद्र जैसे महान कलाकार को सिनेमाई जगत की तरफ से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि बड़े पर्दे पर उन्हें आखिरी बार देखना एक ऐतिहासिक और हृदयविदारक अनुभव है।