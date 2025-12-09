बॉलीवुड का वो दिग्गज कलाकार, जिसने खाकी वर्दी को बनाया अपनी पहचान, दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क। हिंदी फिल्मों में कलाकारों का एक ही तरह की भूमिकाओं में बंध जाना कोई नई बात नहीं है। दशकों से कई एक्टर अपने खास किरदारों के कारण पहचाने जाते रहे हैं कोई परफेक्ट विलेन बनकर याद रहा, तो कोई पुलिस ऑफिसर के रूप में दर्शकों की पहली पसंद बना। आज हम ऐसे ही एक दिग्गज कलाकार की कहानी लेकर आए हैं, जिन्होंने बार-बार एक ही भूमिका निभाकर इतिहास रच दिया।

बॉलीवुड के वेटरन एक्टर जगदीश राज वह नाम हैं, जिन्होंने पर्दे पर पुलिस ऑफिसर का किरदार सिर्फ कुछ फिल्मों में नहीं, बल्कि पूरे 144 बार निभाया। यही वजह है कि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दिलचस्प बात यह है कि यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनकी यह अनोखी उपलब्धि दर्ज है।

बाल कलाकार से लेकर रिकॉर्डधारी कलाकार तक

जगदीश राज ने महज 11 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। 1939 में फिल्म 'एक ही रास्ता' से उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह लगातार फिल्मों में नजर आए। हालांकि, वह लीड रोल में कम दिखे, लेकिन साइड रोल, खासकर पुलिस ऑफिसर की भूमिका में उन्होंने ऐसी पहचान बनाई कि दर्शक उन्हें उसी रूप में पसंद करने लगे।

1955 में रिलीज हुई फिल्म ‘सीमा’ से उन्हें खास लोकप्रियता मिली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में खाकी वर्दी पहनकर अपनी सधी हुई एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई।

यह भी पढ़ें- मां हिंदू, पिता क्रिश्चियन… फिर भी इस एक्ट्रेस ने रखा मुस्लिम सरनेम, वजह जानकर चौंक जाएंगे

जगदीश राज की यादगार फिल्में

उनकी कई फिल्में आज भी दर्शकों को याद हैं। इनमें कुछ प्रमुख नाम शामिल हैं-

मधुमती

कानून

काला बाजार

पासपोर्ट

धर्मपुत्र

बंबई का चोर

वक्त

भूत बंगला

इन फिल्मों में उनके निभाए किरदारों ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे पहचानने योग्य पुलिस ऑफिसर बना दिया।

अलविदा कहा पर यादें छोड़ गए

28 जुलाई 2013 को जगदीश राज इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए, लेकिन पर्दे पर उनके निभाए किरदार आज भी उन्हें जीवित कर देते हैं। हिंदी सिनेमा में उनका योगदान खास ही नहीं, बल्कि अनोखा है एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद लंबे समय तक अटूट रहेगा।