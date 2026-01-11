मेरी खबरें
    The Raja Saab: रिलीज के अगले ही दिन लीक हुई प्रभास की हॉरर-कॉमेडी, रेस्टोरेंट के टीवी पर चला दी गई फिल्म!

    साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) इन दिनों सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। फिल्म ने महज दो दिनों म ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 09:08:35 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 09:08:35 PM (IST)
    The Raja Saab: रिलीज के अगले ही दिन लीक हुई प्रभास की हॉरर-कॉमेडी, रेस्टोरेंट के टीवी पर चला दी गई फिल्म!
    1. रिलीज के महज एक दिन बाद ही 'द राजा साब' ऑनलाइन लीक हुई
    2. अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में टीवी पर फिल्म का पायरेटेड वर्जन चलाने का दावा
    3. लीक के बावजूद फिल्म ने दुनियाभर में 138 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया

    एंटरटेनमेंट डेस्क। साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) इन दिनों सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। फिल्म ने महज दो दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर मेकर्स को जश्न मनाने का मौका दिया था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मेकर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। खबर है कि फिल्म रिलीज के मात्र 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन लीक हो गई है।

    अमेरिका के रेस्टोरेंट में टीवी पर चली फिल्म

    पायरेसी का यह मामला तब सुर्खियों में आया जब एक एनआरआई (NRI) ने इंस्टाग्राम पर एक हैरान करने वाला वीडियो साझा किया। इस वीडियो में दावा किया गया कि अमेरिका के ओहियो स्थित एक रेस्टोरेंट के टीवी पर 'द राजा साब' का पायरेटेड वर्जन खुलेआम प्ले किया जा रहा था। हालांकि, बाद में विवाद बढ़ता देख वीडियो डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक यह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। फिल्म के इस तरह लीक होने से मेकर्स की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि इससे कमाई पर बुरा असर पड़ना तय है।


    बॉक्स ऑफिस पर 'राजा' का जलवा, पर कमाई में दिखी गिरावट

    9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन भारत में 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग ली थी। दूसरे दिन की कमाई में कुछ गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन फिल्म का जलवा बरकरार है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अमेरिका में दो दिनों में 2 मिलियन डॉलर का ग्रॉस कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 138.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

    पायरेसी के खिलाफ मेकर्स की जंग

    फिल्म इंडस्ट्री लंबे समय से पायरेटेड साइट्स को बैन करने की मांग करती रही है। 'द राजा साब' जैसी बड़े बजट की फिल्मों के लिए पायरेसी एक बड़ा खतरा साबित होती है। मेकर्स ने फैंस से अपील की है कि वे सिनेमाघरों में जाकर ही फिल्म देखें और पायरेसी को बढ़ावा न दें। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि इस लीक का असर आने वाले दिनों में फिल्म के कुल कारोबार पर कितना पड़ता है।

