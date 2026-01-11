The Raja Saab: रिलीज के अगले ही दिन लीक हुई प्रभास की हॉरर-कॉमेडी, रेस्टोरेंट के टीवी पर चला दी गई फिल्म!

एंटरटेनमेंट डेस्क। साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) इन दिनों सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है। फिल्म ने महज दो दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर मेकर्स को जश्न मनाने का मौका दिया था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मेकर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। खबर है कि फिल्म रिलीज के मात्र 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन लीक हो गई है।

अमेरिका के रेस्टोरेंट में टीवी पर चली फिल्म पायरेसी का यह मामला तब सुर्खियों में आया जब एक एनआरआई (NRI) ने इंस्टाग्राम पर एक हैरान करने वाला वीडियो साझा किया। इस वीडियो में दावा किया गया कि अमेरिका के ओहियो स्थित एक रेस्टोरेंट के टीवी पर 'द राजा साब' का पायरेटेड वर्जन खुलेआम प्ले किया जा रहा था। हालांकि, बाद में विवाद बढ़ता देख वीडियो डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक यह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। फिल्म के इस तरह लीक होने से मेकर्स की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि इससे कमाई पर बुरा असर पड़ना तय है।