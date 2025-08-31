The Terminal List: Dark Wolf के नए एपिसोड्स कब और कहां देख पाएंगे? यहां जानें पूरी डिटेल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकन एक्शन-थ्रिलर सीरीज ‘द टर्मिनल लिस्ट: डार्क वुल्फ’ इस महीने 27 अगस्त को ऑनएयर हुई थी। यह सीरीज 2018 में आई नॉवेल The Terminal List पर आधारित है और असल में The Terminal List का प्रीक्वल है। कहानी बेन एडवर्ड्स की नेवी से लेकर CIA तक की जर्नी को दर्शाती है।

कार और डेविड डिगिलियो के प्रोडक्शन तले बनी इस सीरीज के अभी तक सिर्फ 3 एपिसोड्स स्ट्रीम हुए हैं। अब मेकर्स आगे के तीन और एपिसोड्स रिलीज करने को तैयार हैं। कौन से एपिसोड किस तारीख को आएंगे और कहां देख सकते हैं, यहां जानें पूरी जानकारी...

इस डेट को होंगे रिलीज नए एपिसोड

एपिसोड 4 (The Sound of Gun Shot): 3 सितंबर 2025

एपिसोड 5 (E&E): 10 सितंबर 2025

एपिसोड 6 (Pawns and Kings): 17 सितंबर 2025

ये सभी एपिसोड्स ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर स्ट्रीम किए जाएंगे।

फाइनल एपिसोड की डेट

‘द टर्मिनल लिस्ट: डार्क वुल्फ’ के कुल 7 एपिसोड्स हैं। इसका सातवां और आखिरी एपिसोड 24 सितंबर 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा।

डायरेक्टर और स्टारकास्ट

इस सीरीज के शुरुआती दो एपिसोड Frederic E.O. Toye ने डायरेक्ट किए हैं। तीसरे और चौथे को Liz Friedlander और पांचवें से सातवें को Paul Cameron ने डायरेक्ट किया है।

स्टारकास्ट में Taylor Kitsch, Tom Hopper, Dar Salim, Robert Wisdom, Luke Hemsworth, Rona-Lee Shim’on, Jared Shaw, Luke Roberts, Raha Rahbari, Jai Courtney और Chris Pratt जैसे नाम शामिल हैं। IMDB पर इस सीरीज को 7.9 रेटिंग मिली है।

कहानी का प्लॉट

कहानी उस समय की है जब बेन एडवर्ड्स मोसुल में एक आत्मघाती बम धमाके का शिकार होता है। इस हमले के पीछे उसकी टीम का ही एक साथी निकला। धोखे से टूटने के बावजूद वह अपराधी को खोजने और सच तक पहुंचने की कोशिश करता है।

