Upcoming Releases: सितंबर में OTT-थिएटर में रिलीज होंगी ये 10 सीरीज-फिल्में, रोमांस से लेकर थ्रिलर तक सब मिलेगा

एंटरटेनमेंट डेस्क। मनोरंजन की दुनिया में दर्शकों के लिए कभी कंटेंट की कमी नहीं रहती। हर हफ्ते कुछ न कुछ नया OTT और थिएटर्स में दस्तक देता है। अगस्त भले ही थोड़ा ठंडा रहा हो, लेकिन सितंबर की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है।
बड़े पर्दे से लेकर डिजिटल स्क्रीन तक कई बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज की लाइन-अप तैयार है। आइए जानते हैं अगले हफ्ते कौन-कौन सी रिलीज आपका इंतजार कर रही हैं
सुपरनैचुरल मिस्ट्री-कॉमेडी थ्रिलर Wednesday का दूसरा पार्ट 3 सितंबर को Netflix पर स्ट्रीम होगा। पहले पार्ट को 6 अगस्त को रिलीज किया गया था।
अब बाकी बचे चार एपिसोड्स में Wednesday Addams के ब्रह्माण्ड को और गहराई से दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार लेडी गागा भी अहम किरदार में नजर आएंगी।
रिलीज डेट - 3 सितंबर
प्लेटफॉर्म - Netflix
टाइगर श्रॉफ एक बार फिर एक्शन अवतार में वापसी कर रहे हैं। Baaghi फ्रेंचाइजी की इस चौथी फिल्म में उनके साथ हरनाज संधू, सोनम बाजवा और संजय दत्त भी नज़र आएंगे। अभी ट्रेलर सामने नहीं आया है, लेकिन पोस्टर्स ने ही फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।
रिलीज डेट - 5 सितंबर
प्लेटफॉर्म - थिएटर
हॉरर जॉनर की मशहूर The Conjuring सीरीज का यह फाइनल चैप्टर है। इसमें लोरेन वॉरेन खुद पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जाल में फंसती दिखाई देंगी। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी।
रिलीज डेट - 5 सितंबर
प्लेटफॉर्म - थिएटर
विवेक अग्निहोत्री इस बार The Bengal Files लेकर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी 1946 के कलकत्ता हत्याकांड और नोआखली दंगों पर आधारित है। ट्रेलर से ही फिल्म ने विवाद खड़ा कर दिया था।
रिलीज डेट - 5 सितंबर
प्लेटफॉर्म - थिएटर
मनोज बाजपेयी अपनी नई फिल्म Inspector Zende में नज़र आएंगे। कहानी कुख्यात बिकिनी किलर चार्ल शोभराज की गिरफ्तारी पर आधारित है।
रिलीज डेट - 5 सितंबर
प्लेटफॉर्म - Netflix
यह भी पढ़ें- Alia Bhatt फिट रहने के लिए करती हैं ये 2 वर्कआउट, आप भी जरूर करें ट्राई
अमेरिकन मॉक्यूमेंट्री सिटकॉम The Office की स्पिन-ऑफ सीरीज The Paper भी अगले हफ्ते स्ट्रीम होगी। इसे ग्रेग डेनियल और माइकल कोमन ने बनाया है।
रिलीज डेट - 5 सितंबर
प्लेटफॉर्म - Jio Hotstar
K-Drama के फैंस के लिए My Youth खास तोहफा है। सोंग जोंग-की और चुन वू-ही स्टारर यह सीरीज दो बचपन के दोस्तों की कहानी है जो 15 साल बाद दोबारा मिलते हैं।
प्लेटफॉर्म - Viki
एक कोरियन थ्रिलर सीरीज जिसमें रोमांस और सीरियल किलर का दिलचस्प मिश्रण मिलेगा। ‘मांटीस’ नामक सीरियल किलर की कहानी दर्शकों को रोमांचित करेगी।
रिलीज डेट - 5 सितंबर
प्लेटफॉर्म - Netflix
हॉलीवुड स्टार डेनज़ल वॉशिंगटन अपनी 50वीं फिल्म में म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज का किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म जापानी क्लासिक High and Low (1963) पर आधारित है।
रिलीज डेट - 5 सितंबर
प्लेटफॉर्म - Apple TV+
यह भी पढ़ें- Param Sundari First Review: 'परम सुंदरी' पैसा वसूल या फिजूल! सिद्धार्थ-जाह्नवी की फिल्म को मिले ऐसे रिएक्शन
डेविड एटर्नबर्ग की डॉक्यूमेंट्री सीरीज Mammals पहले ही डिस्कवरी+ पर स्ट्रीम हो चुकी है। इसमें छह एपिसोड्स हैं, जो दर्शकों को वाइल्डलाइफ की नई झलक दिखाते हैं।
रिलीज डेट - 29 अगस्त
प्लेटफॉर्म - Discovery+