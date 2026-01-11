'Toxic' टीजर, यश के साथ बोल्ड सीन वाली मिस्ट्री गर्ल की खुली पहचान, जानें कौन है यह विदेशी हसीना

एंटरटेनमेंट डेस्क। कन्नड़ सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश अब पैन-इंडिया दर्शकों के बीच अपनी मौजूदगी और मजबूत कर रहे हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित गैंगस्टर ड्रामा Toxic को देशभर में रिलीज़ करने की तैयारी है। 8 जनवरी को जारी हुए टीज़र ने यश के दमदार लुक और डॉयलाग्स से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी।

करीब तीन मिनट के टीज़र में यश के किरदार के साथ एक कार सीन खास चर्चा में रहा। इस बोल्ड सीन को लेकर कयास लगाए गए कि यश के साथ दिखीं अभिनेत्री हॉलीवुड एक्ट्रेस नताली बर्न हैं। बाद में साफ हुआ कि यह नताली नहीं, बल्कि बीट्रिज टौफेनबैक हैं, जिनकी मौजूदगी ने उत्सुकता और बढ़ा दी।

कौन हैं ‘टॉक्सिक’ की बोल्ड अदाकारा बीट्रिज टौफेनबैक? टीज़र सामने आने के बाद दर्शक यह जानने को बेताब दिखे कि भारतीय फिल्म में इतना बोल्ड सीन करने वाली अभिनेत्री कौन हैं। चर्चा के बीच फिल्म की निर्देशक Geetu Mohandas ने खुद स्थिति स्पष्ट की और बताया कि वह नताली नहीं, बल्कि बीट्रिज टौफेनबैक हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, Beatriz Taufenbach ब्राजीलियन अभिनेत्री और मॉडल हैं। उनका जन्म कीव में हुआ और करियर की शुरुआत उन्होंने क्लासिकल बैले से की। मॉस्को की बोल्शोई बैले एकेडमी में प्रशिक्षण के बाद वह लंदन शिफ्ट हुईं, जहां से अभिनय और मॉडलिंग की राह पकड़ी। समय के साथ उन्होंने लेखन और प्रोडक्शन में भी काम किया और आज उनका अपना ‘7 हेवन प्रोडक्शन’ है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मॉडलिंग में पहचान बनाई है।