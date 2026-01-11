मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 10:02:51 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 10:02:51 AM (IST)
    'Toxic' टीजर, यश के साथ बोल्ड सीन वाली मिस्ट्री गर्ल की खुली पहचान, जानें कौन है यह विदेशी हसीना
    बोल्ड सीन वाली मिस्ट्री गर्ल की खुली पहचान

    HighLights

    1. टॉक्सिक टीज़र में यश का बोल्ड सीन
    2. नताली नहीं, बीट्रिज टौफेनबैक निकलीं अभिनेत्री
    3. रिलीज़ पर धुरंधर 2 से सीधी टक्कर

    एंटरटेनमेंट डेस्क। कन्नड़ सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश अब पैन-इंडिया दर्शकों के बीच अपनी मौजूदगी और मजबूत कर रहे हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित गैंगस्टर ड्रामा Toxic को देशभर में रिलीज़ करने की तैयारी है। 8 जनवरी को जारी हुए टीज़र ने यश के दमदार लुक और डॉयलाग्स से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी।

    करीब तीन मिनट के टीज़र में यश के किरदार के साथ एक कार सीन खास चर्चा में रहा। इस बोल्ड सीन को लेकर कयास लगाए गए कि यश के साथ दिखीं अभिनेत्री हॉलीवुड एक्ट्रेस नताली बर्न हैं। बाद में साफ हुआ कि यह नताली नहीं, बल्कि बीट्रिज टौफेनबैक हैं, जिनकी मौजूदगी ने उत्सुकता और बढ़ा दी।


    कौन हैं ‘टॉक्सिक’ की बोल्ड अदाकारा बीट्रिज टौफेनबैक?

    टीज़र सामने आने के बाद दर्शक यह जानने को बेताब दिखे कि भारतीय फिल्म में इतना बोल्ड सीन करने वाली अभिनेत्री कौन हैं। चर्चा के बीच फिल्म की निर्देशक Geetu Mohandas ने खुद स्थिति स्पष्ट की और बताया कि वह नताली नहीं, बल्कि बीट्रिज टौफेनबैक हैं।

    रिपोर्ट्स के अनुसार, Beatriz Taufenbach ब्राजीलियन अभिनेत्री और मॉडल हैं। उनका जन्म कीव में हुआ और करियर की शुरुआत उन्होंने क्लासिकल बैले से की। मॉस्को की बोल्शोई बैले एकेडमी में प्रशिक्षण के बाद वह लंदन शिफ्ट हुईं, जहां से अभिनय और मॉडलिंग की राह पकड़ी। समय के साथ उन्होंने लेखन और प्रोडक्शन में भी काम किया और आज उनका अपना ‘7 हेवन प्रोडक्शन’ है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मॉडलिंग में पहचान बनाई है।

    टीज़र के बाद ट्रोलिंग पर क्या बोलीं निर्देशक?

    जहां एक ओर यश के किरदार को जबरदस्त सराहना मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने निर्देशक गीतू मोहनदास पर महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने के आरोप लगाए। इस पर उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए प्रतिक्रिया दी और लिखा कि जब लोग महिलाओं की सहमति, उनके आनंद और सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब वह शांत हैं।

    फिल्म की रिलीज़ की बात करें तो ‘टॉक्सिक’ 19 जनवरी को सिनेमाघरों में उतरेगी और उसी दिन Ranveer Singh की Dhurandhar 2 से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला होगा। दर्शकों का फैसला ही तय करेगा कि किसका जादू ज्यादा चलता है।

