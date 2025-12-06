रोजाना भुने या उबले चने खाने के 5 जबरदस्त फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क। चने भारतीय डाइट का अहम हिस्सा हैं। प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के विटामिन–मिनरल से भरपूर चने सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। अगर आप रोजाना भुने या उबले चने खाने की आदत बना लें तो कुछ ही हफ्तों में शरीर में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं।

चना हाई फाइबर और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। इसे खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे भूख कम लगती है और ओवरईटिंग नहीं होती। यही वजह है कि चना वेट लॉस डाइट का सबसे पसंदीदा फूड है।

2. दिल रहेगा मजबूत

चने में मौजूद घुलनशील फाइबर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

3. ब्लड शुगर कंट्रोल होना

डायबिटीज के मरीजों के लिए चना बहुत लाभकारी है। इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिससे ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ता है। शुगर लेवल को संतुलित रखने में चना काफी कारगर माना जाता है।

4. ऊर्जा और स्टैमिना बढ़ना

चने में आयरन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को दिनभर एनर्जी देते हैं। रोज़ चना खाने से थकान कम होती है और स्टैमिना बढ़ता है।

5. पाचन शक्ति मजबूत होना

चना पेट के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज की समस्या दूर करता है और गैस-एसिडिटी को कम करता है।

कैसे खाएं?