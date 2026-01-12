मेरी खबरें
    Health Tip: रोज रात हल्दी वाला दूध पीने से मिलते हैं 5 जबरदस्त फायदे, दर्द से लेकर नींद तक सब होगा बेहतर

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 11:25:42 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 11:25:42 AM (IST)
    Health Tip: रोज रात हल्दी वाला दूध पीने से मिलते हैं 5 जबरदस्त फायदे, दर्द से लेकर नींद तक सब होगा बेहतर
    हल्दी वाले दूध पीने के जबरदस्त फायदे

    लाइफस्टाइल डेस्क। कई लोग हल्दी वाले दूध का स्वाद पसंद न होने के कारण इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके फायदे जानने के बाद शायद ही कोई इसे छोड़ना चाहे। सोने से पहले एक गिलास हल्दी वाला दूध आपकी सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही पांच बड़े फायदे, जो इस घरेलू नुस्खे को खास बनाते हैं।

    1. जोड़ों और घुटनों के दर्द में राहत

    ठंड के मौसम में जोड़ों का दर्द और अकड़न आम समस्या बन जाती है। हल्दी में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण शरीर के दर्द को शांत करने में मदद करते हैं। रोज रात को दूध के साथ हल्दी लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं और पुराना दर्द धीरे-धीरे कम होने लगता है।


    2. सर्दी-जुकाम से बचाव में असरदार

    मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी और जुकाम की शिकायत बढ़ जाती है। हल्दी वाला दूध शरीर को अंदर से गर्म रखता है और कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके जीवाणुरोधी गुण गले की खराश और सीने की जकड़न से राहत दिलाते हैं।

    3. अच्छी और गहरी नींद के लिए फायदेमंद

    अगर आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती, तो हल्दी वाला दूध एक आसान उपाय हो सकता है। दूध और हल्दी दोनों ही दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है।

    4. त्वचा में लाता है प्राकृतिक चमक

    हल्दी शरीर को अंदर से साफ करने का काम करती है। यह खून को शुद्ध करती है, जिससे पिंपल्स और मुंहासों की समस्या कम होती है। नियमित सेवन से त्वचा साफ और चमकदार दिखने लगती है।

    5. पाचन रहेगा दुरुस्त

    तला-भुना और भारी खाना पाचन को बिगाड़ सकता है। हल्दी वाला दूध पेट की गैस, अपच और जलन जैसी समस्याओं को कम करता है। यह मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है, जिससे वजन बढ़ने की चिंता कम हो जाती है।

    अगर आप सर्दियों में खुद को फिट और एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, तो सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में चुटकीभर हल्दी मिलाकर पीना शुरू करें। यह छोटी आदत लंबे समय तक आपकी सेहत का साथ निभाएगी।

