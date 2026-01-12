Health Tip: रोज रात हल्दी वाला दूध पीने से मिलते हैं 5 जबरदस्त फायदे, दर्द से लेकर नींद तक सब होगा बेहतर

लाइफस्टाइल डेस्क। कई लोग हल्दी वाले दूध का स्वाद पसंद न होने के कारण इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके फायदे जानने के बाद शायद ही कोई इसे छोड़ना चाहे। सोने से पहले एक गिलास हल्दी वाला दूध आपकी सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही पांच बड़े फायदे, जो इस घरेलू नुस्खे को खास बनाते हैं।

1. जोड़ों और घुटनों के दर्द में राहत ठंड के मौसम में जोड़ों का दर्द और अकड़न आम समस्या बन जाती है। हल्दी में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण शरीर के दर्द को शांत करने में मदद करते हैं। रोज रात को दूध के साथ हल्दी लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं और पुराना दर्द धीरे-धीरे कम होने लगता है।

2. सर्दी-जुकाम से बचाव में असरदार मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी और जुकाम की शिकायत बढ़ जाती है। हल्दी वाला दूध शरीर को अंदर से गर्म रखता है और कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके जीवाणुरोधी गुण गले की खराश और सीने की जकड़न से राहत दिलाते हैं। 3. अच्छी और गहरी नींद के लिए फायदेमंद अगर आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती, तो हल्दी वाला दूध एक आसान उपाय हो सकता है। दूध और हल्दी दोनों ही दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है।