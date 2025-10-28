Lemon Peel Benefits: वरदान से कम नहीं हैं नींबू के छिलके, मिलेंगे 7 जबरदस्त फायदे

मेरी खबरें
    Uses and Benefits of Lemon Peel: नींबू का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में खट्टापन और ताजगी की खुशबू तैर जाती है। लेकिन नींबू का इस्तेमाल सिर्फ रस तक सीमित नहीं है। इसके छिलके में भी कई ऐसे गुण छिपे हैं। आइए इससे होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 02:58:26 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 02:59:49 PM (IST)
    लाइफस्टाइल डेस्क। नींबू का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में खट्टापन और ताजगी की खुशबू तैर जाती है। लेकिन नींबू का इस्तेमाल सिर्फ रस तक सीमित नहीं है। इसके छिलके (Lemon Peel) में भी कई ऐसे गुण छिपे हैं, जो सेहत, सौंदर्य और घर की सफाई - तीनों में बड़ा काम करते हैं।

    आमतौर पर हम नींबू का रस निकालने के बाद उसका छिलका फेंक देते हैं, जबकि यही हिस्सा कई बीमारियों से बचाने और कई कामों को आसान बनाने में मददगार होता है।

    नींबू के छिलके के 7 कमाल के फायदे (Benefits of Lemon Peel)

    1. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना

    नींबू के छिलके में विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। यह शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है और सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव करता है।

    2. शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालना

    नींबू का छिलका शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसमें मौजूद साइट्रिक एसिड पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और लिवर को साफ करता है।

    3. दांतों की चमक बढ़ाना

    नींबू के छिलके में प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। दांतों पर इसका हल्का रगड़ना पीलापन दूर करता है और सांसों की बदबू खत्म करता है।

    4. स्किन को बनाए ग्लोइंग

    छिलके में मौजूद विटामिन C स्किन से डेड सेल्स हटाकर उसे नेचुरल ग्लो देता है। आप इसके पाउडर को बेसन या दही में मिलाकर फेसपैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

    5. घर की सफाई में कारगर

    नींबू का छिलका प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम करता है। इसे सिरके या बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से टाइल्स और सिंक की जिद्दी गंदगी भी साफ हो जाती है।

    6. मच्छरों और कीड़ों को भगाए

    छिलके की खुशबू में मौजूद प्राकृतिक तेल मच्छरों और कीड़ों को पास नहीं आने देते। रात में कमरे में इसका सूखा छिलका रखने से फायदा होता है।

    7. खाने में स्वाद और सुगंध बढ़ाए

    नींबू के सूखे छिलकों को पीसकर मसाले या बेकिंग रेसिपी में मिलाने से स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाती हैं।

    ध्यान रखें

    नींबू के छिलके को इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से धो लें ताकि उस पर मौजूद केमिकल या वैक्स की परत हट जाए।


