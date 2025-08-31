वैज्ञानिकों ने बनाया खास AI टूल, मिनटों में Bird Flu संक्रमण की पहचान कर रोकेगा महामारी का खतरा

डिजिटल डेस्क: बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लूएंजा (Bird Flu Avian Influenza Virus) एक ऐसी बीमारी है, जिसने कई बार दुनिया भर में चिंता बढ़ाई है। यह मुख्य रूप से पक्षियों में फैलती है, लेकिन कभी-कभी मनुष्यों को भी प्रभावित कर देती है। समस्या यह है कि इसके शुरुआती लक्षण (H5N1 Bird Flu Symptoms) सामान्य फ्लू जैसे होते हैं- बुखार, खांसी, गले में खराश या जुकाम। यही कारण है कि समय रहते पहचान करना मुश्किल हो जाता है।
अब इस चुनौती को हल करने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक नया जेनेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल तैयार किया है। यह टूल बर्ड फ्लू संक्रमण की पहचान तेजी से कर सकता है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में जनवरी 2024 के दौरान आपातकालीन विभाग में मरीजों द्वारा किए गए 13,494 विजिट का विश्लेषण किया। इन मरीजों में तीव्र श्वसन रोग या कंजक्टिवाइटिस जैसे लक्षण पाए गए, जो बर्ड फ्लू से मेल खाते हैं।
अध्ययन के दौरान, इस टूल ने 76 लोगों को संभावित संक्रमित के रूप में पहचाना। बाद में गहन समीक्षा में 14 मरीजों में एवियन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनका हाल ही में जंगली पक्षियों या पशुपालन से जुड़ा संपर्क था। हालांकि टूल ने सीधे तौर पर संक्रमण की पुष्टि नहीं की, लेकिन इसके लक्षणों को पकड़ने में यह बेहद सफल रहा।
शोधकर्ताओं का कहना है कि यह AI आधारित तकनीक सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। यह उच्च जोखिम वाले मामलों की पहचान कर संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद करेगी। अध्ययन को प्रतिष्ठित क्लिनिकल इंफेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित किया गया है।
बर्ड फ्लू बेहद खतरनाक माना जाता है। इसके कई स्ट्रेन होते हैं, जिनमें से कुछ अत्यधिक घातक होते हैं। आम तौर पर यह संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क से मनुष्यों तक पहुंचता है। इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में यह निमोनिया और सांस की तकलीफ का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नया एआई टूल इस बीमारी की समय रहते पहचान कर कई जिंदगियां बचा सकता है।
यह भी पढ़ें- 'मन की बात’ का 125वां एपिसोड आज, PM Modi राष्ट्र से करेंगे संवाद, कई प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण