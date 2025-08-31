वैज्ञानिकों ने बनाया खास AI टूल, मिनटों में Bird Flu संक्रमण की पहचान कर रोकेगा महामारी का खतरा

डिजिटल डेस्क: बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लूएंजा (Bird Flu Avian Influenza Virus) एक ऐसी बीमारी है, जिसने कई बार दुनिया भर में चिंता बढ़ाई है। यह मुख्य रूप से पक्षियों में फैलती है, लेकिन कभी-कभी मनुष्यों को भी प्रभावित कर देती है। समस्या यह है कि इसके शुरुआती लक्षण (H5N1 Bird Flu Symptoms) सामान्य फ्लू जैसे होते हैं- बुखार, खांसी, गले में खराश या जुकाम। यही कारण है कि समय रहते पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

13,494 मरीजों के डेटा का किया विश्लेषण अब इस चुनौती को हल करने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक नया जेनेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल तैयार किया है। यह टूल बर्ड फ्लू संक्रमण की पहचान तेजी से कर सकता है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में जनवरी 2024 के दौरान आपातकालीन विभाग में मरीजों द्वारा किए गए 13,494 विजिट का विश्लेषण किया। इन मरीजों में तीव्र श्वसन रोग या कंजक्टिवाइटिस जैसे लक्षण पाए गए, जो बर्ड फ्लू से मेल खाते हैं।