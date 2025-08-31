मेरी खबरें
    'मन की बात’ के 125वें एपिसोड में PM Modi का राष्ट्र से संवाद; UPSC, प्राकृतिक आपदाओं और खिलाड़ियों का किया जिक्र

    PM Modi 125th Episode Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे ‘मन की बात’ के 125वें एपिसोड को संबोधित किया। यह प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। 2014 में शुरू हुई यह पहल स्वच्छता, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर जनभागीदारी को प्रेरित करती रही है। पीएम मोदी ने नए एपिसोड में UPSC, प्राकृतिक आपदाओं और खिलाड़ियों का जिक्र किया।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 10:48:04 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 12:04:52 PM (IST)
    Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मन की बात' कार्यक्रम का 125वां एपिसोड। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. देश की प्राकृतिक आपदाओं का किया जिक्र
    2. जम्मू कश्मीर को मिलीं 2 बड़ी उपलब्धियां
    3. शहडोल के खिलाड़ियों की जर्मनी में होगी ट्रेनिंग

    डिजिटल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 125वें एपिसोड (PM Modi 125th Episode Mann Ki Baat) में राष्ट्र को संबोधित किया। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी नेटवर्क, दूरदर्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे न्यूज ऑनएयर मोबाइल ऐप, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों पर लाइव प्रसारित किया गया।

    अब मेरा देश बदल रहा है- PM

    मन की बात कार्यक्रम के 125वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "बाढ़ और बारिश से हुई इस तबाही के बीच, जम्मू-कश्मीर ने दो बेहद खास उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इन पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन आपको इन उपलब्धियों के बारे में जानकर खुशी होगी। पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पुलवामा का पहला डे-नाइट क्रिकेट मैच यहीं खेला गया। पहले ये नामुमकिन था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच 'रॉयल ​​प्रीमियर लीग' का हिस्सा है, जिसमें जम्मू-कश्मीर की अलग-अलग टीमें हिस्सा ले रही हैं।"

    MP के खिलाड़ियों की जर्मनी में होगी ट्रेनिंग

    पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में बताया कि कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में उन्होंने मध्यप्रदेश के शहडोल स्थित एक गांव में फुटबॉल क्रांति का जिक्र किया था, जिसे जर्मनी के एक बड़े कोच ने देखा और अब वो शहडोल के खिलाड़ियों को जर्मनी में फुटबॉल की ट्रेनिंग देना चाहते हैं।

    'प्राकृतिक आपदाएं देश की परीक्षा ले रही हैं'

    मन की बात कार्यक्रम के 125वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इस मानसून के मौसम में, प्राकृतिक आपदाएं देश की परीक्षा ले रही हैं। पिछले कुछ हफ़्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही देखी है। घर तबाह हो गए, खेत जलमग्न हो गए। पानी के लगातार बढ़ते दबाव ने पुल-सड़कें बहा दीं और लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इन घटनाओं ने हर भारतीय को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनका दर्द हम सबका दर्द है।"

    UPSC में असफल होने वालों को भी नौकरी

    सिविल सर्विस परीक्षा का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "कई नौजवान कड़ी मेहनत से परीक्षा पास करके सफलता हासिल करते हैं, लेकिन UPSC की एक कड़ी सच्चाई यह भी है कि हजारों नौजवान बहुत काबिल होते हैं, लेकिन मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए "प्रतिभा सेतु" नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर 10 हजार से ज्यादा ऐसे युवाओं का डेटाबैंक मौजूद है। इस पोर्टल की मदद से प्राइवेट कंपनियां भी होनहार उम्मीदवारों को नौकरी दे सकती हैं।"

    2014 में हुई ‘मन की बात’ कार्यक्रम की शुरूआत

    ‘मन की बात’ अक्टूबर 2014 में शुरू हुई एक ऐतिहासिक पहल है। इस कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री और जनता के बीच संवाद का सीधा सेतु बनाया है। इसके माध्यम से मोदी स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक नवाचार जैसे मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद करते रहे हैं।

    124वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने भारत की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख किया था। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा से सुरक्षित वापसी को राष्ट्रीय गौरव का क्षण बताया था।

    ‘मन की बात’ ने केवल विचार साझा करने का मंच नहीं दिया बल्कि नागरिकों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। स्वच्छता और पर्यावरण जैसे विषयों पर कार्यक्रम से जुड़े प्रयास जन आंदोलन में तब्दील हुए और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी साबित हुए।

